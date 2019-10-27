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البويرة: افتتاح الطبعة الثانية للصالون الوطني للشريط المرسوم

  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 19:22     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات

 

البويرة - افتتحت يوم الأحد الطبعة الثانية للصالون الوطني للشريط المرسوم بدار الثقافة "علي زعموم" بمدينة البويرة بمشاركة تسع دور للنشر وعدة رسامين للشريط المرسوم قدموا من ستة ولايات, حسب المنظمين.

وتميز الصالون الذي افتتح من طرف السلطات المحلية بتنظيم معرض كبير لأعمال رسومات و كاريكاتير أنجزها رسامون مشاركون من بينهم الرسامين المعروفين محفوظ عيدر وأحمد هارون.

وأوضحت لـ/وأج مديرة دار الثقافة ,صليحة شيربي, منظمة التظاهرة أن الرسامين المشاركين قدموا من ولايات وهران و الجزائر العاصمة و المدية و تيزي وزو و جيجل والبويرة.

وأضافت ذات المتحدثة أن "كل من دور النشر فيبدا, زاد-لينك, اسيرام, داليمان, وان بينس, نوميديا تيزي وزو, تاليس ميديا و الجيريان بوتر هيدس يعرضون أعمالهم للزوار في إطار هذا الصالون".   وإلى جانب المعارض يتضمن الصالون الذي يتواصل إلى غاية 30 من الشهر الجاري تنظيم سلسلة من المحاضرات المتعلقة بتطوير الشريط المرسوم في الجزائر ينشطها قدماء الرسامين ومدراء دور النشر.

وتم خلال اليوم الأول لهذا الصالون الذي شهد إقبالا كبيرا للزوار ,الإعلان عن مسابقة وطنية لأحسن تصميم حول الوقاية من أخطار الاختناق بأحادي أكسيد الكربون إلى جانب تنظيم ورشات رسم و مانغا.

وقالت السيدة شريبي انه سيتم أيضا "تنظيم ورشة لتعبير الوجه و الجسد بالشريط المرسوم من طرف الرسامين . و عرض أفلام قصيرة حول الشريط المرسوم".

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البويرة: افتتاح الطبعة الثانية للصالون الوطني للشريط المرسوم
  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 19:22     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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