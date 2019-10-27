Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باقة مختارة من الأفلام القصيرة تعرض بمتحف السينما بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 09:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرات
باقة مختارة من الأفلام القصيرة تعرض بمتحف السينما بالجزائر العاصمة

الجزائر - تم عرض ثمانية (8) أفلام قصيرة بين الخيالية والوثائقية لأول مرة، يوم السبت، بمتحف السينما بالجزائر العاصمة في إطار الاحتفال بـ "يوم الفيلم القصير والوثائقي".

ويهدف هذا النشاط الذي نظمته الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي بالشراكة مع متحف السينما الجزائري، إلى الكشف عن آخر إنتاجات المخرجين الشباب أمام الجمهور الكبير الذي استمتع بالفيلم الوثائقي القصير المعنون "نايس فيري نايس" للمخرج الخير زيداني، بعدما لقي نجاحا في عديد المهرجانات الدولية وتكريما في الجزائر ومصر وتونس.

إقرأ أيضا : أيام عنابة للفيلم القصير: عرض سينمائي قصير بعنوان "غرق" في افتتاح الطبعة الـ13

وقد لقى الفيلم الوثائقي "تيميمون، واحة التاريخ" للمخرج سيد علي زعفون الذي أنجز سنة 2017، إعجابا كبيرا لدى الحضور، في حين خلق الفيلم القصير المعنون "عذرا أمي" للمخرجة لويزة بلعمري، نقاشا حادا لدى الحضور، بحيث يغوص في حياة أحد محترفي الوشم.

ولكن لم يتم عرض الفيلم الذي لطالما تاق إليه الجمهور "برمودا" للمخرج محمد بن عبد الله بسبب عطب تقني، كما ألغي فيلم "أطفال تيقصراين" للمخرجة ريمة كركبان دون تقديم أي توضيح من طرف المنظمين.

آخر تعديل على الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 10:02
كلـمات مفتـاحيــة :
باقة مختارة من الأفلام القصيرة تعرض بمتحف السينما بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 09:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.27

الرابطة المحترفة الثانية: أولمبي المدية ينفرد بالصدارة

19.10.27

سوق أهراس: ارتفاع "محسوس" في إنتاج العسل بفضل إتباع المسار التقني والتكوين 

19.10.27

الدعوة إلى استحداث آلية متخصصة في المساواة بين الرجل والمرأة

19.10.27

القانون الأساسي للقضاة "يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى…

19.10.27

كرة القدم داخل القاعة: الجزائر- ليبيا(2-5): "الخضر" يعقدون مهمتهم ويرهنون حظوظهم في التأهل

19.10.27

جبهة البوليساريو تطالب بالغلق الفوري للمعبر غير القانوني الكركرات   

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.24

إطلاق عما قريب 30 مشروعا لإنجاز منشآت لتخزين الحبوب عبر الوطن