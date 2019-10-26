Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أمل بشيري تعرض "خفافيش بيكاسو" في المقهى الثقافي بجيجل

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 18:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
أمل بشيري تعرض &quot;خفافيش بيكاسو&quot; في المقهى الثقافي بجيجل

جيجل - نزلت الكاتبة والروائية أمل بشيري ضيفة على المقهى الثقافي لولاية جيجل لتقديم عرض مفصل لــ"خفافيش بيكاسو" آخر انتاجاتها الأدبية وذلك على مستوى قاعة المحاضرات بمتحف كتامة وسط المدينة.

وكانت الفرصة سانحة للروائية الجزائرية المقيمة بالامارات العربية المتحدة، للقاء معجبيها ومحبي عالم المغامرات والروايات لتقص عليهم مقتطفات من روايتها "خفافيش بيكاسو" التي تدور أحداثها في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وقالت الكاتبة التي افتتحت العدد الأول من المقهى الأدبي الذي تشرف عليه مديرية الثقافة بالولاية، أن آخر انتاجاتها الأدبية الموسوم بــ"خفافيش بيكاسو" عبارة عن رواية تابعة لعالم شبيه بالعالم العربي وهو أدب أمريكا اللاتينية حيث ان اختيار أمريكا الجنوبية لم يكن عبثا وانما "لتقاسمنا للكثير من الاشياء وامريكا اللاتينية قريبة منا في تاريخها وسياستها وعاداتها وتقاليدها بغض النظر عن الاختلاف الديني".

وأضافت أنها اختارت في روايتها دولة كوبا كنموذج وكيف قاومت الحصار الامريكي وكيف عاش وقاوم الكوبيون الامبريالية من خلال اسقاط كفاح الشعب الكوبي على شخصية بطل الرواية الذي اراد تغيير أسلوب حياته وحلم بلقاء الفنان الكبير بابلو بيكاسو وكيف كانت تجربته والمسار الذي اتبعه لتحقيق حلمه بالانتقال من كوبا الى جنوب فرنسا أين يعيش بيكاسو ثم يتطور الحلم ويتحول الى حب تقمص شخصية الماتادور او احد نبلاء الاندلس في سعي مستمر نحو تحقيق الافضل واثبات الذات.

وتقول الكاتبة ان "الحلم هو أفضل طريقة للعيش لأنه الوسيلة الوحيدة في الحياة التي تعينك على إيجاد عالم مواز للواقع وهو تجسيد لتمرد مسالم ومعزول بإرادة حرة ومن هنا -كما أضافت- تأتي فكرة رواية "خفافيش بيكاسو" الذي .يبتكر فيه البطل عالمه المتخيّل ويمارس فيه تمرده ورفضه للواقع المعاش.

وصدر لأمال بشيري قبل "خفافيش بيكاسو" كل من ديوان "جزائري الممزقة"  وديوان "حكمة واحدة وألف جنون" ورواية "سفر الخطايا" وكذا رواية "العالم ليس بخير" وغيرها من الروايات.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمل بشيري تعرض "خفافيش بيكاسو" في المقهى الثقافي بجيجل
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 18:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.26

صدور قريب لمرسوم تنفيذي خاص بالسكن الايجاري الترقوي

19.10.26

أمل بشيري تعرض "خفافيش بيكاسو" في المقهى الثقافي بجيجل

19.10.26

وفد من أعضاء البرلمان السويدي يزور مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحررة

19.10.26

البيض: انطلاق فعاليات الأيام الوطنية الأولى للمسرح الملتزم

19.10.26

السيد عباس جمال يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة

19.10.26

المرحوم علي فضيل يواري الثرى ببئر غبالو بالبويرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

تدعيم بلديات الوطن بـ 6 آلاف حافلة للنقل المدرسي خلال السنوات الثلاث المقبلة