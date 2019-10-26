البيض: انطلاق فعاليات الأيام الوطنية الأولى للمسرح الملتزم

وتعرف هذه التظاهرة التي تحتضنها قاعة السينما "أحمد حرّي" بعاصمة الولاية مشاركة العديد من المسرحيين والكتاب والأستاذة المختصين في المسرح الملتزم من 14 ولاية، حسب ما أفاد به لوأج محافظ هذا الحدث الثقافي، أحمد هشام بلقاندي.

وأشار الى أن هذه التظاهرة المنتظمة من طرف جمعية بودرقة للمسرح لولاية البيض بالتنسيق مع مديرية ودار الثقافة بالولاية ووزارة الثقافة تتضمن تقديم العديد من العروض المسرحية من طرف الفرق المشاركة من داخل وخارج الولاية وفي مواضيع مختلفة لعديد القضايا الاجتماعية عل غرار الأسرة، والمرأة، والكفاح والتحرر وغيرها.

كما سيتم خلال هذا الحدث الثقافي الذي سيتواصل إلى غاية 29 أكتوبر الجاري تنظيم على مستوى دار الثقافية "محمد بلخير" ورشات مسرحية عل غرار تلك التي تخص التمثيل والإلقاء وذلك لفائدة الممثلين المسرحيين المشاركين ومن تأطير أساتذة ومسرحيين مختصين في هذا النوع المسرحي.

وتم برمجة أيضا محاضرات ومداخلات حول المسرح الملتزم من طرف أساتذة مختصين.

وأبرز السيد بلقاندي الذي يترأس جمعية بودرقة للمسرح فإن الهدف من هذه التظاهرة التي تعد الأولى من نوعها بالبيض هو خلق جمهور مسرحي بالولاية ونشر ثقافة المسرح الملتزم على مستوى الساحة المسرحية والثقافية عموما بالولاية والرفع من مستوى الأداء لدى الفنانين المسرحيين الناشطين بالميدان من خلال الورشات التكوينية المبرمجة بالمناسبة.

للإشارة، فإن هذه التظاهرة ستعرف أيضا تقديم رواية "الصابر ينال" للكاتب بوزيان بن عاشور. كما تعد فرصة لتكريم العديد من الوجوه الفنية المسرحية من داخل وخارج الولاية على غرار بلة بومدين، ومالكي محمد، وطاهري فتيحة وغيرهم.

وللتذكير فإن جمعية بودرقة للمسرح التي تأسست سنة 2006 قد شاركت في العديد من التظاهرات المسرحية داخل وخارج الوطن من خلال العديد من العروض المسرحية، وتسعى إلى تكوين جيل صاعد من الفنانين المسرحين يمثلون ولاية البيض في مختلف التظاهرات الثقافية المسرحية وفقا لرئيسها.