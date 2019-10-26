أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)

الجزائر - تميز المشهد الثقافي للأسبوع المنصرم بتنظيم عدد من الفعاليات و الأنشطة الثقافية و الفكرية تنوعت بين الشعر و الموسيقى و القراءة الى جانب ندوات فكرية و اصدارات أدبية .

- قدمت الفرقة الايطالية "غروبو اينكانتو" أمسية الخميس بالجزائر العاصمة حفلا موسيقيا حول تاريخ الهجرة الايطالية, قدمت فيه اجمل الاغاني التقليدية و الشعبية الايطالية.

- افتتحت الخميس بدار الثقافة أحمد رضا حوحو ببسكرة فعاليات عكاظية الشعر الشعبي في طبعتها الحادية عشرة قدم المشاركون فيها قصائد الشعر الشعبي وعروض مختلفة من الفولكلور المحلي.

- أبرز مشاركون في ملتقى وطني حول " اسهام الأمثال الشعبية في صناعة سلوك المجتمع " الذي نظم الخميس بوهران من قبل مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية "التأثير " القوى" للأمثال الشعبية على العلاقات الاجتماعية وتوجيه سلوك الفرد .

- ابرز محاضرون جلهم من أبناء أو أحفاد اللاجئين الإسبان في وهران والمشاركين في ملتقى حول "المنفى الجمهوري الإسباني في الجزائر" المنظم يومي 22 و 23 اكتوبر "دور وهران كأرض منفى للاجئين الجمهوريين الإسبان واستقبالهم من قبل سكان المدينة وظروفهم المعيشية السيئة في معسكرات الاحتجاز الاستعمارية في ذلك الوقت".

- دعا المشاركون في الطبعة ال 11 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي الذي استدل الستار عنه الثلاثاء بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة إلى نشر أعمال هذا المهرجان الحائزة على جوائز وإلى ضرورة جعل هذا الحدث الثقافي دولي .

- كشف الفنان التشكيلي و المسرحي و الموسيقي سليم سهالي الاثنين بباتنة عن صدور كتاب جديد له يحمل عنوان "لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية: الأوراس ورقلة و القبائل" الصادر عن دار "أنزار" للنشر والإشهار و الذي يسلط الضوء على الموروث الغنائي بالأوراس و القبائل و ورقلة من خلال إبراز أنواع الغناء الموجودة في هذه المناطق .

- أكد مشاركون في فعاليات الملتقى الوطني للقراءة في نسخته الثانية الأحد ببسكرة أن التعدد الثقافي "كفيل بإنتاج نخبة متوازنة وفاعلة في المجتمع" .

- أصدر الكاتب الجمعي نباش مؤلفه الثاني بعنوان "نادي أتليتيك برج بوعريريج ولادة عشق" الذي خصصه لمراحل تأسيس نادي أهلي برج بوعريريج لكرة القدم حسب ما صرح به الاحد .

يشارك الفيلم الصامت "سينابس" للمخرج نور الدين زروقي من ولاية تيارت ضمن قائمة الأفلام المتنافسة على جوائز مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير بموريتانيا ال( 23 -27 أكتوبر).

-انطلقت السبت بالبليدة المسابقة المحلية للأغنية الوطنية "أحسن صوت و أحسن أداء" التي تعد فرصة للشباب الراغبين في الاحتراف في المجال الفني .