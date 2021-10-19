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أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 18:02     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

عنابة - سيتجدد موعد هواة الفن السابع مع العروض السينمائية القصيرة بداية من السبت المقبل بعرض 26 فلما قصيرا مدرجا لتظاهرة أيام عنابة للفيلم القصير المرتقبة من 26 إلى 28  أكتوبر الجاري، حسبما علم اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية انتظمت من طرف مدير التظاهرة رشيد سعيدي.

وتشمل العروض السينمائية القصيرة المبرمجة للطبعة أل 13 من تظاهرة أيام عنابة للفيلم القصير 11 فلما روائيا قصيرا و 7 أفلام وثائقية و 8 أفلام خاصة بالهواة لسينمائيين من مختلف جهات الوطن تعرض على مستوى دار الثقافة محمد بوضياف بعنابة، حسبما تمت الإشارة إليه .

وإلى جانب العروض السينمائية القصيرة، يشمل برنامج التظاهرة تنشيط ورشتين تكوينيتين الأولى حول تقنيات المونتاج والثانية حول فن التمثيل، حسب مدير أيام عنابة للفيلم القصير الذي أشار إلى أن رجل المسرح حميد قوري سيحظى خلال هذه التظاهرة بتكريم خاص نظير إسهاماته في تنشيط الحياة الثقافية بعنابة.

وخصصت لفعاليات الطبعة ال 13 من تظاهرة أيام عنابة للفيلم القصير المنظمة من طرف دار الثقافة محمد بوضياف ثلاث جوائز على التوالي وهي جائزة أحسن فيلم قصير و جائزة الفيلم الوثائقي و جائزة أحسن فيلم هاو قصير، كما تمت الإشارة إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 18:02     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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