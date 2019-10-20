"نادي أتليتيك برج بوعريريج، ولادة عشق" إصدار جديد للكاتب الجمعي نباش

برج بوعريريج - أصدر الكاتب الجمعي نباش مؤلفه الثاني بعنوان "نادي أتليتيك برج بوعريريج، ولادة عشق" الذي خصصه لمراحل تأسيس نادي أهلي برج بوعريريج لكرة القدم حسب ما علم اليوم الأحد من المؤلف.

و تناول الكتاب الظروف التي أحاطت بميلاد النادي البرايجي سنة 1931 إلى جانب نوادي جزائرية أخرى في تلك الفترة و الذي كان بمثابة "تحد للمستعمر الذي كان يرفض للجزائريين حق تأسيس نوادي رياضية و كذا حق ممارسة أي نشاط رياضي أو ثقافي يسمح لهم بالبروز أو الظهور في المحافل المختلفة"، حسب ما صرح به لـوأج نفس المتحدث.

وأراد من خلال مؤلفه "إطلاع الشباب و الجيل الصاعد على بعض صفحات تاريخهم وتعريفهم بنضال أسلافهم و مقاومتهم للاحتلال الفرنسي من خلال ممارسة كرة القدم إلى جانب التعريف بشهداء الثورة التحريرية المجيدة الذين كانوا ينشطون في الفرق الرياضية الجزائرية من بينها فريق أهلي برج بوعريريج قبل التحاقهم بصفوف جبهة التحرير الوطني"، كما قال.

و أراد الكاتب كذلك من خلال عمله الجديد بعد إصداره الأول منذ قرابة سنتين بعنوان "سجلات و ذكريات" الذي تناول فيه تاريخ وظروف عيش الجزائريين بمدينة برج بوعريريج في الفترة من 1920 إلى غاية الاستقلال، أن يسهم بمبادرته في إثراء المكتبة الوطنية.

للإشارة يعتبر الكاتب جمعي نباش صاحب 83 سنة المدعو"عمي لهلالي" أحد أبرز الوجوه الرياضية والجمعوية المحلية و كان من أبرز اللاعبين القدامى في فريق أهلي برج بوعريريج في الفترة الممتدة بين 1952 إلى 1956 ليواصل مشواره كمسير و رئيسا بعد الاستقلال.