Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"نادي أتليتيك برج بوعريريج، ولادة عشق" إصدار جديد للكاتب الجمعي نباش

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 14:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات
&quot;نادي أتليتيك برج بوعريريج، ولادة عشق&quot; إصدار جديد للكاتب الجمعي نباش

برج بوعريريج - أصدر الكاتب الجمعي نباش مؤلفه الثاني بعنوان "نادي أتليتيك برج بوعريريج، ولادة عشق" الذي خصصه لمراحل تأسيس نادي أهلي برج بوعريريج لكرة القدم حسب ما علم اليوم الأحد من المؤلف.

و تناول الكتاب الظروف التي أحاطت بميلاد النادي البرايجي سنة 1931 إلى جانب نوادي جزائرية أخرى في تلك الفترة و الذي كان بمثابة "تحد للمستعمر الذي كان يرفض للجزائريين حق تأسيس نوادي رياضية و كذا حق ممارسة أي نشاط رياضي أو ثقافي يسمح لهم بالبروز أو الظهور في المحافل المختلفة"، حسب ما صرح به لـوأج نفس المتحدث.

وأراد من خلال مؤلفه "إطلاع الشباب و الجيل الصاعد على بعض صفحات تاريخهم وتعريفهم بنضال أسلافهم و مقاومتهم للاحتلال الفرنسي من خلال ممارسة كرة القدم إلى جانب التعريف بشهداء الثورة التحريرية المجيدة الذين كانوا ينشطون في الفرق الرياضية الجزائرية من بينها فريق أهلي برج بوعريريج قبل التحاقهم بصفوف جبهة التحرير الوطني"، كما قال.

و أراد الكاتب كذلك من خلال عمله الجديد بعد إصداره الأول منذ قرابة سنتين بعنوان "سجلات و ذكريات" الذي تناول فيه تاريخ وظروف عيش الجزائريين بمدينة برج بوعريريج في الفترة من 1920 إلى غاية الاستقلال، أن يسهم بمبادرته في إثراء المكتبة الوطنية.

للإشارة يعتبر الكاتب جمعي نباش صاحب 83 سنة المدعو"عمي لهلالي" أحد أبرز الوجوه الرياضية والجمعوية المحلية و كان من أبرز اللاعبين القدامى في فريق أهلي برج بوعريريج في الفترة الممتدة بين 1952 إلى 1956 ليواصل مشواره كمسير و رئيسا بعد الاستقلال.

آخر تعديل على الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 15:03
كلـمات مفتـاحيــة :
"نادي أتليتيك برج بوعريريج، ولادة عشق" إصدار جديد للكاتب الجمعي نباش
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 14:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.20

القبض على مجرم زرع الرعب بمدينة المسيلة وشركائه الخمس

19.10.20

قانون المحروقات الجديد سيجنب الجزائر عجزا هيكليا في الواردات متوقع بحلول 2030 

19.10.20

إشادة بمساهمة الإعلام الوطني في الحفاظ على النظام العام وتنوير المجتمع

19.10.20

ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران في 2021 محور اجتماع وزاري مشترك

19.10.20

"نادي أتليتيك برج بوعريريج، ولادة عشق" إصدار جديد للكاتب الجمعي نباش

19.10.20

كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: "المنتخب المغربي أخطر منافس لنا" (لعبان)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.17

سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج "تدريجيا"

19.10.17

مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى "راسخة" في ذاكرة الشعب الجزائري

19.10.17

رئاسيات 12 ديسمبر: 145 راغب في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات

19.10.14

تنظيم مباراة ودية بين الجزائر-فرنسا