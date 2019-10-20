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دور الأمثال الشعبية في صناعة سلوك المجتمع محور ملتقى وطني بوهران

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 12:29     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات

وهران - سيكون موضوع "الأمثال الشعبية في صناعة سلوك المجتمع وتوجيه" محور ملتقى وطني الذي ينظمه مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية الخميس القادم بوهران, حسبما علم يوم الأحد لدى المنظمين.

ويهدف هذا اللقاء العلمي الذي بادرت به وحدة البحث حول الثقافة والاتصال والآداب واللغات والفنون بذات المركز, إلى دراسة تأثير القيم الثقافية والاجتماعية للمثل الشعبي على تشكيل الوعي لدى الأفراد والجماعات وضبط وتوجيه السلوكيات, وفق ذات المصدر.

وسيتناول الملتقى بالدراسة والتحليل مختلف الجوانب المتعلقة بفاعلية الأمثال الشعبية في صناعة سلوك الإنسان وتوجيهه سلبا وإيجابا, كما أشير إليه.

وسيشارك في هذا اللقاء باحثون من العديد من جامعات الوطن لتقديم مداخلات حول محاور إشكالية الموضوع, التي تشمل دور الأمثال الشعبية في رسم شخصيتي الرجل والمرأة وتوجيه سلوكيهما في المجتمع, والأمثال الشعبية في توجيه القيم والسلوكات الاجتماعية والأخلاقية, والامثال الشعبية في المدونات الالكترونية.

وقد برمج لهذه الملتقى الوطني الذي يدوم يوما واحدا, 18 محاضرة منها "الصورة السلبية للمرأة في الأمثال الشعبية" و"القيم التهذيبية للمثل الشعبي في الجنوب الجزائري" و"المثل الشعبي السياسي في الجزائر" و" الأمثال الشعبية في فضاء التواصل الاجتماعي".

آخر تعديل على الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 12:39
كلـمات مفتـاحيــة :
دور الأمثال الشعبية في صناعة سلوك المجتمع محور ملتقى وطني بوهران
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 12:29     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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