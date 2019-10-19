صالون الجزائر الدولي للكتاب: "كراسك" وهران يشارك بأربعة منشورات جديدة 

وهران - يشارك مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية "كراسك" لوهران بأربعة منشورات جديدة في الطبعة ال 24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب المقررة في الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر ، حسبما علم اليوم السبت لدى مصلحة الإتصال بهذه الهيئة.

وتشمل هذه المشاركة الأعداد الثلاثة الأخيرة من مجلة " إنسانيات" لسنوات 2017-2018-2019،علاوة على مؤلف حول "البكالوريا في الجزائر وتقييم الكفاءات :

حالة الفرنسية كلغة أجنبية" أعده فريق من الباحثين يضم البوفيسور حميدو نبيلة والدكتورة فرقاني مغراوي فاطمة والدكتور لحول عامر تحت إشراف نعيمة قنوز بن عمار.

وتتناول الأعداد الثلاثة لمجلة "إنسانيات" مواضيع منها " الممارسات متعددة اللغات والحركية : المغرب العربي- أوروبا" من خلال مجموعة من المقالات في مختلف التخصصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية و" يوميات الصحة في البلدان المغاربية" من خلال عدة مقالات تحت إشراف البروفيسور محمد مبتول.

يذكر "أن "إنسانيات" هي مجلة علمية دورية تصدر كل ثلاثة اشهر متخصصة في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية وتنشر مساهمات باحثين وجامعيين جزائريين وأجانب.

ويتعلق البحث المخصص للبكالوريا في الجزائر بمشروع يدخل في إطار مواصلة البحوث التي يقوم بها قسم " أنثروبولوجيا التربية وأنظمة التكوين" بالكراسك.

ويجيب هذا العمل ، حسب مقدمة المؤلف، عن سؤال "هل البكالوريا ترتكز على المعارف أو الكفاءات".

وأبرزت المقدمة " أن مرجع البرامج ودليل إعداد اختبار الفرنسية يهدفان إلى اكتساب والتحكم في الكفاءات ،فيما يبقى الاختبار عبارة عن معارف وليس كفاءات.

ويفسر هذا التناقض النقص في الجانب اللغوي في الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية وفي مواد أخرى بالتعليم الثانوي".

وسيشارك في الطبعة ال 24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب( سيلا 2019 ) أزيد من 020 1 دار نشر من 40 بلدا وسيكون السينغال ضيف شرف.