أسبوع من الأنشطة الثقافية

الجزائر - تميز المشهد الثقافي للأسبوع المنصرم بتنظيم مهرجان الجزائر الثقافي الدولي ال 11 للموسيقى السيمفونية (12- 17 اكتوبر ) اضافة الى انشطة اخرى تتعلق بالشعر و الفن التشكيلي و كذا تنظيم ندوات فكرية وأدبية .

- اختتم مهرجان الجزائر الثقافي الدولي ال 11 للموسيقى السيمفونية سهرة الخميس بأوبرا بوعلام بسايح بالجزائر العاصمة و الذي شهد مشاركة عدة فرق منها اوكرانيا و الصين والتشيك و مصر ضيف شرف الطبعة .

- خصص المهرجان الثقافي "الله يجعل من خيمتنا خيام"، الذي انطلق بساحة المسبح الأولمبي ببشار و يدوم شهرا كاملا لتثمين مختلف أوجه التراث المحلي لمنطقة الساورة من خلال تنظيم عروض فرق البارود والرقص التقليدي بالمنطقة اضافة إلى معارض فنية .

- استقطبت الخيمة الوطنية التاسعة للشعر الشعبي التي اختتمت الجمعة بدار الثقافة لولاية أدرار زهاء 20 مشاركا من شعراء و رواة ومحاضرين يمثلون 14 ولاية و تهدف الى تسليط الضوء على هذا التراث الشفهي العريق الذي يوثق لحياة المجتمع وعلاقات أفراده .

- أبرز مشاركون في ندوة علمية حول "الأدب والأدباء بين الوظيفة والمنهج" الأربعاء بوهران "أن غياب النقد وتراجع المقروئية أثرا سلبا على تطور الحركة الادبية في الجزائر" ملتفين الى "وجود نقص كبير في الدراسات النقدية للنصوص الأدبية الوضع الذي لم يسمح بإثراء الانتاج الأدبي بمختلف اجناسه".

- انطلقت الأربعاء بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة فعاليات الطبعة الرابعة من الصالون المحلي للفنون التشكيلية بمشاركة 36 فنانا يمثلون مختلف بلديات الولاية و يعرضون اعمالا فنية متنوعة .

-يشارك زهاء ثلاثين فنانا من مختلف المدارس الفنية يمثلون 15 ولاية في الطبعة السابعة لصالون النعامة للفنون التشكيلية التي افتتحت الثلاثاء بدار الثقافة "أحمد شامي" لعاصمة الولاية يعرضون لوحات تتناول موضوعات مختلفة تتعلق بمسيرة كفاح الشعب الجزائري في سبيل نيل الحرية .

- تمكن عناصر فرقة البحث والتحري للأمن الوطني الاثنين بميلة من توقيف شخص كانت بحوزته أكثر 100 قطعة نقدية أثرية بالإضافة إلى خاتم له أهمية تاريخية.

- افتتح الأحد بمركز الفنون بقصر الرياس" القلعة 23 "(الجزائر العاصمة) معرضا يضم أعمالا فوتوغرافية لمصورين من اندونيسيا و كوريا و المكسيك و تركيا تناولت المواقع السياحية و الطبيعة و الحفلات الشعبية و الحرف التقليدية في بلدانهم وذلك تحت عنوان "اكتشف ".

.- شكل موضوع "الأدب والأدباء بين الوظيفة والمنهج" محور أشغال الندوة العلمية التي نظمها مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية الأربعاء القادم بالسانية بوهران.