أوكرانيا و الصين تنشطان سهرة اختتام مهرجان الجزائر الثقافي الدولي الـ 11 للموسيقى السمفونية

الجزائر - اختتم مهرجان الجزائر الثقافي الدولي الـ11 للموسيقى السيمفونية مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة بحفل نظمته كل من أوكرانيا و الصين وسط جمهور غفير.

فقد استمتع جمهور أوبيرا الجزائر بوعلام بسايح بمقطوعات لأبرز أسماء الموسيقى الكلاسيكية في إطار اختتام مهرجان الجزائر الثقافي الدولي الـ11 للموسيقى السيمفونية.

قدم المايسترو فولوديمير شايكو قائد الجوق السمفوني للإذاعة الوطنية لأوكرانيا مجموعة من الأعمال أدت عازفة الكمان المشهورة بوغجانا بيفنانكو ثلاثة مقاطع من مجموع المقاطع العشرة التي اقترحتها المجموعة الأوكرانية.

قدم فولوديمير شايكو رفقة الجوق الاوكراني مقاطع لبيلا بارتوك و س.نييلسن و ب. بريتن لقيت استحسان الجمهور.

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ومن جهته، أدى الجوق السمفوني لمعهد الموسيقى لسيشوان تحت قيادة الشاب شان يو مقاطع كلاسيكية وتقليدية تحت تصفيقات الجمهور من بينها "قم ترى" و "انقلاب" من موال التراث الموسيقي الأندلسي قبل أداء مقاطع أخرى على غرار "فيغارو ويدينغ أوفارتور" لموزار وشانا غانغ هي زنهاو لليانغ زو كونسيرتو و "السمفونية الأولى" لبيتهوفن و "الرقصة المجرية" لبرامس و "دام دام" لزانغ ييمينغ.

وفي هذا الإطار، حيا المهرجان الموسيقي وقائد جوق الإذاعة الجزائرية حكيم لمداني و سعدي رابحي و عبد الرزاق جلال، وهم على التوالي المكلف بالاتصال للمهرجان و مدير بلاطو جوق أوبيرا الجزائر و المهرجان.

استمتع الجمهور بكل لحظات الاستعراض الذي جرى بحضور ممثلين عن مختلف البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر للبلدان المشاركة في المهرجان.

وكان محافظ المهرجان، عبد القادر بوعزارة قد عبّر عن ارتياحه لنجاح هذا الحدث الذي يتحسن كل سنة، مضيفا أن الطبعة ال12 ستستقبل ألمانيا كضيف.

وفضلا عن الجزائر، شهد المهرجان مشاركة مجموعات من سويسرا و التشيك و مصر و فرنسا و كوريا الجنوبية و إيطاليا و تركيا و النمسا و السويد و اليابان و روسيا و ألمانيا و سوريا و أوكرانيا و الصين من 12 إلى 17 أكتوبر.

وتم تنظيم ندوات بالمعهد الوطني العالي للموسيقى على هامش هذا المهرجان الذي ضمت برمجته من حفلتين الى ثلاث حفلات في كل سهرة.

للإشارة المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية منظم برعاية وزارة الثقافة، من طرف أوبرا الجزائر بوعلام بالسايح والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما عرف مساهمات قدمتها مختلف سفارات البلدان المشاركة.