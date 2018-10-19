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أدرار: 20 مشاركا من 14 ولاية في الخيمة الوطنية التاسعة للشعر الشعبي

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 12:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
أدرار: 20 مشاركا من 14 ولاية في الخيمة الوطنية التاسعة للشعر الشعبي

أدرار - استقطبت الخيمة الوطنية التاسعة للشعر الشعبي التي تتواصل يوم الجمعة بأدرار زهاء 20 مشاركا من شعراء و رواة ومحاضرين يمثلون 14 ولاية.

وتهدف التظاهرة التي انطلقت أمسية أمس الخميس بدار الثقافة لولاية أدرار في إطار إحياء اليوم الوطني للهجرة إلى تسليط الضوء على هذا التراث الشفهي العريق الذي يوثق لحياة المجتمع وعلاقات أفراده ومختلف المحطات والأحداث التي مر بها، حسبما أشار إليه المنظمون.

ويعتبر الشعراء الشعبيون الجزائريون الأكثر تنوعا والأغزر إنتاجا من حيث الأغراض والأوزان والقوالب الشعرية في المغرب العربي وقد بقي عدد غير قليل منهم خارج دائرة الضوء حيث أن قليل من أجيال اليوم من يعرف سيدي لخضر بن خلوف وعبد الله بن كرِّيوْ وأحمد لكحل وولد سيد الحاج القبلاوي ومحاد بريكة البلبالي وبن طريبة الميدوني وقدور بن لخضر والشلالي وعلي عناد والعماري وأسماء أخرى منتشرة في التل الوهراني والوسط والشرق القسنطيني والهضاب والأطلس الصحراوي ووادي ريغ ووادي الساورة والصحراء الكبرى، مثلما أوضحه منسق التظاهرة أعبيد عبد القادر.

ومن هذا المنطلق ارتأت دار الثقافة تحت إشراف المديرية الوصية تكوين رصيد سمعي لقصائد مجموعة من رواد وفحول الشعر الشعبي في الجزائر اطلاع هواة وجمهور الشعر على طائفة من أجود النصوص الشعرية إلى جانب تكريم شعراء شعبيين بتسجيل وتدوين أثارهم الإبداعية.

ويتضمن برنامج التظاهر التي تدوم ثلاثة أيام تقديم ألوان متنوعة من الشعر الشعبي من طرف المشاركين على مستوى دار الثقافة وعبر الإقامات الجامعية من أجل انفتاح التظاهرة على مختلف الفئات خاصة الطلبة الجامعيين بما يحفزهم على تكييفهم بحوثهم الأدبية مع هذا التراث الشفهي من اجل توثيقه علميا و إيصاله للأجيال .

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وفي السياق ذاته ستنظم ندوة فكرية حول رواية وحفظ الشعر الشعبي في الجزائر (رصد وتقييم وخلاصات) يؤطرها كل من الأساتذة الصادق قدور من الشلف وعمر زيعر من سعيدة ولمين سويقات من جامعة ورقلة.

وتتخلل هذه الجلسات وصلات فنية لجمعيات موسيقية محلية تتغنى بقصائد تراث الشعبي الملحون الى جانب برمجة جولات سياحية للمشاركين نحو المواقع الأثرية بالمنطقة.

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أدرار: 20 مشاركا من 14 ولاية في الخيمة الوطنية التاسعة للشعر الشعبي
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 12:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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