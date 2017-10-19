الملتقى الوطني الثاني "التراث الأثري والماء عبر العصور في الجزائر" في الفترة ما بين 5 إلى 7 نوفمبر

سطيف- سينظم الملتقى الوطني الثاني حول: " التراث الأثري و الماء عبر العصور في الجزائر" في الفترة ما بين 5 إلى 7 نوفمبر المقبل بسطيف حسب ما علم يوم الخميس من مديرة المتحف العمومي الوطني بالولاية .

و سيشكل هذا الملتقى الذي بادر بتنظيمه المتحف العمومي الوطني بسطيف بالتنسيق مع مخبر التراث و الدراسات الأثرية بجامعة محمد ليمين دباغين (سطيف 2) فرصة لتسليط الضوء على مكانة الماء في الإبداع الفني البشري و دور نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد في تحديد بقايا المصادر المائية و علاقتها بالمراكز العمرانية خلال مختلف الفترات التاريخية, كما أكدته لوأج السيدة شادية خلف الله.

و يهدف هذا الملتقى إلى التعرف على طبيعة الآثار المغمورة في البحار و المحيطات و الأنهار و وضع مختلف المقاربات الأثرية و التاريخية و كذا الجغرافية المتعلقة بشبكات المياه و علاقتها بالتواجد البشري بالجزائر انطلاقا من أقدم فترة تاريخية إستنادا للمتحدثة.

و سيتم التطرق خلال هذه التظاهرة العلمية إلى الجرد الأثري في الجزائر و تحديد علاقته بالمصادر المائية بالإضافة إلى دراسة البقايا الأثرية المتعلقة بتطور أنظمة جلب و صرف و تخزين الماء و مختلف المنشآت المائية كالحمامات و المطاحن و المعاصر و النافورات و غيرها .

كما سيتم تعريف المجتمع بأهمية الآثار المرتبطة بشبكة المياه و أثرها على مستقبل الأجيال و و التحسيس بأهمية الحفاظ على المواقع الأثرية المرتبطة بالماء لاسيما و أن أغلبها تتواجد في المناطق الغير حضرية فضلا عن وضع بنك للمعلومات يستعمل في جرد اللقى و المجموعات المتحفية بطريقة علمية و أكاديمية .

و سيناقش المشاركون على مدار ثلاثة (3) أيام سبعة (7) محاور تتعلق ب " الإنسان و ثقافة اكتشاف و تخزين و استغلال الماء و الأبعاد العقائدية و الأنثروبولوجية " و "تنظيم و تخطيط أمكنة التوطين بجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط و علاقتها بالماء" و كذا " المنشآت المرتبطة بالماء و تطور عمارة أنظمة و شبكات جلب و نقل الماء عبر العصور و علاقتها بالنطاقات الجغرافية".

و سيركز المحاضرون كذلك على "عمليات الجرد النظامي للمخلفات الأثرية الثابتة و المنقولة و علاقتها بشبكات المياه " و " الماء و المهن و الحرف و ثقافة الغذاء و تقنيات الإنتاج" و كذا " الآثار التحت مائية و سبل رصدها و استخراجها و حمايتها و أهميتها التاريخية".

و سيخصص المحور الأخير من أشغال هذا الملتقى لدراسة " البقايا الأثرية للمنشآت المائية و علاقتها بديناميكية التعمير بمنطقة سطيف عبر التاريخ".

يذكر أن هذا الحدث العلمي الذي سيعرف مشاركة مجموعة واسعة من الأساتذة و المختصين في المجال من مختلف جامعات الوطن سينظم على مستوى المتحف العمومي الوطني للآثار بسطيف.