 "يوم الهجرة: الثلاثاء الأسود لمجازر 17 أكتوبر 1961" عنوان معرض بوهران

وهران - نظم المتحف العمومي الوطني "أحمد زبانة" لوهران يوم الخميس معرضا تحت عنوان "يوم الهجرة: الثلاثاء الأسود لمجازر17 أكتوبر 1961" بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة.

وتضمن هذا المعرض مجموعة من الصور تبرز أحداث 17 أكتوبر1961 والمجزرة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق المهاجرين الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرة سلمية بباريس (فرنسا) للتعبير عن استنكارهم لحظر التجوال المفروض عليهم والمطالبة باستقلال الجزائر.

كما يحتوي هذا المعرض الذي يدخل في إطار سلسلة من الأنشطة المبرمجة في كل مناسبة وطنية على مقالات جرائد وطنية وعالمية التي تناولت الحدث ووحشية الاستعمار الفرنسي و الدور البطولي للجالية الجزائرية ومدى مساهمتها في استرجاع السيادة الوطنية.

و تم عرض أيضا مجموعة من الكتب التي تناولت وقائع 17 أكتوبر 1961 ومشاهدها الدامية المقترفة من طرف البوليس الفرنسي آنذاك وكذا مختلف مراحل الثورة التحريرية المجيدة.

للإشارة تضم مكتبة متحف "أحمد زبانة " بين رفوفها زهاء مائتي عنوان تتطرق إلى الثورة التحريرية المظفرة حيث تعتبر دعما للتلاميذ والطلبة و الباحثين لانجاز بحوثهم.

وبمناسبة هذا المعرض تم توزيع مطويات على الزوار لاسيما التلاميذ التي تلخص أحداث مجازر 17 أكتوبر1961.