Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

 "يوم الهجرة: الثلاثاء الأسود لمجازر 17 أكتوبر 1961" عنوان معرض بوهران

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 13:38     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
 &quot;يوم الهجرة: الثلاثاء الأسود لمجازر 17 أكتوبر 1961&quot; عنوان معرض بوهران

 وهران - نظم المتحف العمومي الوطني "أحمد زبانة" لوهران يوم الخميس معرضا تحت عنوان "يوم الهجرة: الثلاثاء الأسود لمجازر17 أكتوبر 1961" بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة.

وتضمن هذا المعرض مجموعة من الصور تبرز أحداث 17 أكتوبر1961 والمجزرة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق المهاجرين الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرة سلمية بباريس (فرنسا) للتعبير عن استنكارهم لحظر التجوال المفروض عليهم والمطالبة باستقلال الجزائر.

كما يحتوي هذا المعرض الذي يدخل في إطار سلسلة من الأنشطة المبرمجة في كل مناسبة وطنية على مقالات جرائد وطنية وعالمية التي تناولت الحدث ووحشية الاستعمار الفرنسي و الدور البطولي للجالية الجزائرية ومدى مساهمتها في استرجاع السيادة الوطنية.

و تم عرض أيضا مجموعة من الكتب التي تناولت وقائع 17 أكتوبر 1961 ومشاهدها الدامية المقترفة من طرف البوليس الفرنسي آنذاك وكذا مختلف مراحل الثورة التحريرية المجيدة.

للإشارة تضم مكتبة متحف "أحمد زبانة " بين رفوفها زهاء مائتي عنوان تتطرق إلى الثورة التحريرية المظفرة حيث تعتبر دعما للتلاميذ والطلبة و الباحثين لانجاز بحوثهم.

وبمناسبة هذا المعرض تم توزيع مطويات على الزوار لاسيما التلاميذ التي تلخص أحداث مجازر 17 أكتوبر1961.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
 "يوم الهجرة: الثلاثاء الأسود لمجازر 17 أكتوبر 1961" عنوان معرض بوهران
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 13:38     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.17

إجراءات عملية جديدة تمس النظافة وتنظيم حركة السيارات بمستشفى مصطفى باشا

19.10.17

حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 341 اخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية

19.10.17

ملعب ألعاب القوى ''كاستور''(وهران): مرفق رياضي ثمين يعاني الإهمال

19.10.17

صناعة الأجهزة الكهرومنزلية: عرض دفتر الشروط على الحكومة قريبا

19.10.17

 "يوم الهجرة: الثلاثاء الأسود لمجازر 17 أكتوبر 1961" عنوان معرض بوهران

19.10.17

تصفيات بطولة افريقيا للمحليين (العودة) المغرب - الجزائر: التشكيلة الوطنية تتنقل الى المغرب

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.15

دعوة إلى كتابة التاريخ ''الصحيح'' للتواجد العثماني بالجزائر والمنطقة المغاربية

19.10.14

المهرجان الدولي ال11 للموسيقى السمفونية: أداء راق للفرق التشيكية والمصرية والفرنسية

19.10.14

صناعة عسكرية: أبواب مفتوحة بالجزائر العاصمة على مركبات من انتاج وطني 

19.10.14

افتتاح معرض صور "اكتشف" على مستوى حصن 23