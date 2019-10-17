بشار: مهرجان ''الله يجعل من خيمتنا خيام''... موعد لتثمين الثقافة والحوار

بشار - يهدف المهرجان الثقافي والتراثي "الله يجعل من خيمتنا خيام" الذي ستنطلق نسخته الأولى أمسية هذا الخميس ببشار إلى تثمين الثقافة والحوار بين الفاعلين الثقافيين والشباب وبين السكان بغرض المحافظة وترقية التراث الثقافي لمنطقة الساورة، حسب المنظمين.

وصرح رئيس الجمعية الثقافية "الصحراوية" الجهة المنظمة، رحو نور الدين لوأج، أن المهرجان '' الذي ولد بإرادة ترقية مختلف أوجه الثقافة المحلية وشتى الأنشطة الثقافية والفنية لجمعيات الشباب الفاعلة في هذا المجال يطمح إلى إن يكون فضاء أيضا للحوار مع السكان للمساهمة في جهود المحافظة وتثمين التراث المادي واللامادي لمنطقتنا".

وأضاف اننا نسعى من خلال هذا المهرجان الذي سينشط فعالياته 320 فنانا محليا ، " تفعيل دور الفنانين الشباب حتى يتمكنوا من التعريف بأنفسهم في أوساط الجمهور المحلي ضمن حوار فني بينهما والمتفرجين المدعوون إلى حضور عروضهم المنتظرة في السهرات بساحة المسبح الأولمبي ببشار".

إقرأ أيضا : بشار: أول طبعة من المهرجان الثقافي الفني "الله يجعل من خيمتنا خيام''

كما سيسمح هذا الحدث الثقافي الذي تساهم في تنظيمه عديد الجمعيات الثقافية والرياضية الشبانية الناشئة بإبراز دور الشباب في المحافظة واستدامة التراث الثقافي والرياضي للساورة ، حسب السيد رحو.

وفي هذا الإطار وعلاوة على عديد المعارض التي تعكس مختلف أوجه التراث المحلي ، برمجت عروض للشباب الفرسان والمهاري للبلدية الحدودية بني ونيف ، وأخرى في المهارات لعديد الحرفيين والفنانين المحليين المختصين في رسم اللوحات الرملية وفي النحت على جذوع النخيل ، حسب المنظمين.

- تطوع الشباب هو منشأ هذا المهرجان -

وبالنسبة للطبعة الأولى من المهرجان الثقافي " الله يجعل من خيمتنا خيام" فقد ساهم الشباب من فنانين وحرفيين (بناؤون وصباغون ولحامون ونجارون وخياطون إلخ) وغيرهم ماليا وماديا ولوحدهم في تنظيمها من خلال تسخير مهاراتهم من حيث الجانب اللوجيستي للتظاهرة ، يضيف السيد رحو .

"وبفضل المساهمة الفاعلة لهؤلاء الشباب ، تمكنا من ترتيب الجانب اللوجيستي للمهرجان ، سيما وضع 10 أجنحة للمعارض و تهيئة خشبة العروض وأيضا ما تعلق بنقل وإيواء وإطعام المشاركين" ، كما أوضح رئيس جمعية "الصحراوية".

وسيكون برنامج هذه الفعاليات التي تتواصل على مدى شهر كامل (17 أكتوبر الجاري- 17 نوفمبر المقبل) أيضا مناسبة كبيرة لإحياء الذكرى أل 65 لإندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة .

وأعد برنامج إحتفالي "خاص " لتخليد هذه الذكرى العظيمة في مسار تاريخ الجزائر والشعب الجزائري، مثلما أكد السيد رحو نور الدين.