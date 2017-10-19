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قسنطينة: إفتتاح السبت المقبل الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للشعر النسوي

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 10:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
قسنطينة: إفتتاح السبت المقبل الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للشعر النسوي

قسنطينة - ستقام الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للشعر النسوي في الفترة من 19 إلى غاية 22 أكتوبر الجاري بقسنطينة بمشاركة أزيد من أربعين شاعرة حسب ما أفادت به يوم الأربعاء محافظة المهرجان أميرة دليو.

و كشفت السيدة دليو في لقاء مع الصحافة بدار الثقافة مالك حداد أن الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للشعر النسوي سيعرف زيادة ملحوظة في عدد الشاعرات المشاركات مقارنة بالسنوات السابقة موضحة بأن أزيد من أربعين شاعرة تمثل مختلف مناطق البلاد فضلا عن مدعوات من تونس و المغرب و مصر و لبنان و فلسطين سيشاركن في طبعة 2019.

وفتحت شعار "من رحم الصخر يولد الشعر" في إشارة الصخر الذي بنيت عليه مدينة قسنطينة يتضمن برنامج هذه الطبعة سلسلة من النشاطات الثقافية تبرز غنى التراث المادي و اللامادي لسيرتا القديمة.

و بالإضافة إلى قراءات شعري تقام حفلات و تلقى محاضرات بالمقهى الثقافي "حليمة تواتي" بدار الثقافة مالك حداد ستستفيد المدعوات إلى هذه الطبعة بجولة سياحية إلى الموقع الأثري تيديس.

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و قالت السيدة دليو: "إن محافظة المهرجان ارتأت أن يكون الموعد الـ11 من هذه التظاهرة شعريا و ثقافيا و سياحيا كذلك لكي تكتشف المدعوات مدى ثراء مدينة ضاربة في أعماق التاريخ".

و لأجل ذلك يتضمن البرنامج حفلا موسيقيا شعريا بعنوان "بين البارح و اليوم" لإبراز التراث اللامادي لقسنطينة حسب ما ذكرته محافظة المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أنه تنفيذا لتوصيات الطبعة الماضية فإن المهرجان الوطني للشعر النسوي في نسخته لهذه السنة يولي حيزا هاما للجانب الأكاديمي من خلال برمجة أربع محاضرات تتناول الأدب و الشعر النسوي.

آخر تعديل على الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 11:13
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قسنطينة: إفتتاح السبت المقبل الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للشعر النسوي
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 10:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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