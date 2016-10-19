Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المهرجان الثقافي الدولي ال11 للموسيقى السيمفونية: عروض كل من السويد وروسيا و اليابان بأوبيرا الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 11:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
المهرجان الثقافي الدولي ال11 للموسيقى السيمفونية: عروض كل من السويد وروسيا و اليابان بأوبيرا الجزائر

الجزائر - أحيت فرق موسيقية من السويد و روسيا و اليابان مساء أمس الثلاثاء حفلا موسيقيا بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح في إطار برنامج المهرجان الثقافي الدولي الحادي عشر للموسيقى السمفونية.

وخلال اليوم الرابع من هذا الحدث المخصص للموسيقى السيمفونية، توالى الثلاثي السويدي أليكسا و يوكوهاما سينفونييتا و الجوق الروسي سيرفينايا فينيزيا على خشبة أوبرا الجزائر على مدار ثلاث ساعات من الزمن بحضور جمهور غفير.

في بداية السهرة أدى ثلاثي ستوكهولم أليكسا مقطوعات موسيقية عالمية لمؤلفين كبار على غرار السويدي بو ليندي (1933-1970) و النمساوي انتون فيبرن (1833-1945) و المغنية و المؤلفة البلجيكية ايفا ديل أكوا.

وقد أبهرت مغنية السوبرانو ألكسندرا بوشيل و العازف على البيانو لوف داروينغر و العازف على الكمان كريشان لارسون الجمهور من خلال أداء مقطوعات موسيقية مشهورة مثل   "From Akhmatova songs" لمؤلف الموسيقى الكلاسيكية البريطاني جون كنيت تافينير و "From fourteen songs of spring" للمؤاف بو ليندي .

إقرأ أيضا : المهرجان ال11 للموسيقى السمفونية بالجزائر العاصمة: عروض من كوريا الجنوبية وايطاليا وتركيا والنمسا

ومن جهتها، أدت الفرقة اليابانية "Yokohama Sinfoneitta" مقطوعات مختلطة و متنوعة من خلال المزج بين آلة البيانو و الكمان و آلة الزمخري مصحوبة بأغان من أداء تاييكا هينو.

وعند نهاية السهرة، تميزت فرقة Servenaya Venezia، احدى ألمع الفرق الموسيقية بسان بيترسبورغ، بالأداء الرائع لموسيقييها الموهوبين الشباب.

وقد أدى هذا الجوق بقيادة ادوارد تومشا على آلة الكمان نحو خمسة عشر مقطوعة موسيقية من الذوق العالي لمؤلفين كبار على غرار جورج بيزت (1838-1875) و جيواشينو روسيني (1792-1868) و تشايكوفسكي.

وقد حضر هذه الأمسية الغنائية أعضاء من السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.

هذا ويشارك 16 بلدا في المهرجان الحادي عشر للموسيقى السمفونية الذي يتواصل إلى غاية 17 أكتوبر الجاري بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، وستشهد أمسية الأربعاء عروضا لكل من ألمانيا و تونس و سوريا.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
المهرجان الثقافي الدولي ال11 للموسيقى السيمفونية: عروض كل من السويد وروسيا و اليابان بأوبيرا الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 11:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.16

بطولة الجزائر للتنس: مدينة بسكرة تحتضن المنافسة ايام  17 و 18 و 19 اكتوبر الجاري

19.10.16

تيجاني حسان هدام يشارك في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي ببروكسل

19.10.16

عدوى المستشفيات بوهران: مشكل سلوكيات وليس إمكانيات (أخصائيون)

19.10.16

المهرجان الثقافي الدولي ال11 للموسيقى السيمفونية: عروض كل من السويد وروسيا و اليابان…

19.10.16

عنابة: رئيس بلدية عين الباردة سيمثل "عما قريب" أمام القضاء في قضية تتعلق بالفساد

19.10.16

تنظيم قريبا لمعرض حول تطور الأسلحة عبر المجموعات المحفوظة بمتحف "أحمد زبانة" لوهران

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.14

افتتاح معرض صور "اكتشف" على مستوى حصن 23

19.10.14

المهرجان الوطني للموسيقى العصرية: الطبعة ال18 بوهران ما بين 25 و30 ديسمبر

19.10.14

كرة القدم/الجزائر-كولومبيا: "الخضر" أمام منافس عنيد

19.10.14

المهرجان الدولي ال11 للموسيقى السمفونية: أداء راق للفرق التشيكية والمصرية والفرنسية

19.10.14

فلاحة: الجزائر لن تستورد القمح الصلب والشعير في 2019