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تنظيم قريبا لمعرض حول تطور الأسلحة عبر المجموعات المحفوظة بمتحف "أحمد زبانة" لوهران

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 10:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات
تنظيم قريبا لمعرض حول تطور الأسلحة عبر المجموعات المحفوظة بمتحف &quot;أحمد زبانة&quot; لوهران

وهران - سينظم معرض حول تطور الأسلحة عبر المجموعات المحفوظة بالمتحف العمومي الوطني "أحمد زبانة" لوهران ابتداء من 1 نوفمبر القادم بمناسبة إحياء الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، حسبما علم من هذه المؤسسة المتحفية.

ويتضمن هذا المعرض الذي سيتواصل إلى 14 نوفمبر بقاعة متحف "أحمد زبانة"، المجموعات الأثرية للأسلحة المحفوظة بقاعات فروع "ما قبل التاريخ"، "التاريخ القديم " و "الاتنوغرافية المغاربية والأجنبية"، كما أشار إليه ذات المصدر.

وبالمناسبة، سيكتشف الجمهور مختلف أنواع الأسلحة المستعملة في الحياة اليومية للإنسان و في الحروب على غرار معدات الحجارة و الرماح والمقالع والقرون البرونزية و الأسلحة البيضاء والسكاكين والسيوف والبنادق والأسلحة النارية ومجموعات أخرى معروضة خاصة بفرع الاتنوغرافية الأجنبية الذي يضم خمس قارات وتعود إلى القرنين ال 19 و 20، وفق ذات المصدر.

وسيتم أيضا عرض بورتريهات للشهداء حسيبة بن بوعلي والأخوات بن سليمان وأحمد زبانة والعربي بن مهيدي تم رسمها من طرف خمسة أطفال تم اختيارهم من ضمن مجموعة من البراعم المشاركة في مختلف ورشات الرسم لتظاهرة "صيفي في متحفي" المنظمة من 1 إلى 30 يوليو المنصرم.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 11:03
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تنظيم قريبا لمعرض حول تطور الأسلحة عبر المجموعات المحفوظة بمتحف "أحمد زبانة" لوهران
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 10:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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