"رحلة سندباد" بمسرح وهران في 29 أكتوبر الجاري

وهران - سيتم عرض مسرحية جديدة للأطفال المعنونة ب "رحلة سندباد" بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة " لوهران يوم 29 أكتوبر الجاري , حسبما أستفيد اليوم السبت لدى مدير هذا الهيكل الثقافي.

ويتعلق الأمر بإنتاج جديد للمسرح الجهوي لوهران حيث اسند الإخراج للمختص في مسرح العرائس بن قداش بوعلام , وفقا لما أبرزه ل"وأج" مراد سنوسي.

ويزخر رصيد هذا المتخصص بعدة أعمال و جوائز على المستوى الدولي منها جائزة للإبداع التجريبي بالمهرجان الدولي لمسرح العرائس بستراسبورغ (فرنسا 2013) .

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كما تقاسم أيضا بن قداش بوعلام الذي يعد فنانا في مسرح العرائس و الإضاءة مهاراته مع الفنانين و التقنيين من مختلف المسارح الجزائرية.

ويعتبر العرض "رحلة سندباد " أول مشروع له بالشراكة مع المسرح الجهوي لوهران الذي استغل هذا التعاون لتنشيط ورشات تكوينية على هامش تركيب المسرحية .

و يعد هذا الإنتاج كإنطلاقة للموسم الثقافي الجديد للمسرح الجهوي لوهران الذي بحوزته برنامج واعد بالأنشطة لاسيما للأطفال .