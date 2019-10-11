وفاة الممثلة الفرنسية ماري جوزي نات

ولدت ماري جوزيت بن حلاسة من أب جزائري بجزيرة كورسيكا سنة 1940 و بدأت مسيرتها الفنية سنة 1956 في فيلم للمخرج جورج لومبين "crimes et châtiments" قبل أن تشارك في رائعة المخرج أحمد راشدي "الأفيون و العصا" المقتبس من رواية مولود معمري سنة 1969.
و تحصلت الفقيدة سنة 1974 على جائزة أحسن دور نسائي في مهرجان كان عن دورها في فيلم "les violons du bal" للمخرج ميشال دارش.
و تمتلك ماري جوزي نات في رصيدها حوالي 20 مسرحية و 30 فيلما من بينهم "la nuit du destin" (1997) للمخرج الجزائري عبد الكريم بهلول.
و بغض عن النظر عن رصيدها الزاخر في السينما و التلفزيون و المسرح , ألفت ماري جوزي نات روايتين "l'amour est un songe" سنة 1955 و "notre amour est sans issue" سنة 1957.