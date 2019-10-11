Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة الممثلة الفرنسية ماري جوزي نات

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 08:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرات
وفاة الممثلة الفرنسية ماري جوزي نات

الجزائر- توفيت الفنانة الفرنسية ماري جوزي نات التي شاركت في فيلم الأفيون و العصا بدور فروجة يوم الخميس بباريس عن عمر يناهز 79 سنة بعد صراع طويل مع المرض, حسب ما أعلنت عنه وسائل الاعلام الفرنسية.

ولدت ماري جوزيت بن حلاسة من أب جزائري بجزيرة كورسيكا سنة 1940 و بدأت مسيرتها الفنية سنة 1956 في فيلم للمخرج جورج لومبين "crimes et châtiments" قبل أن تشارك في رائعة المخرج أحمد راشدي "الأفيون و العصا" المقتبس من رواية مولود معمري سنة 1969.

و تحصلت الفقيدة سنة 1974 على جائزة أحسن دور نسائي في مهرجان كان عن دورها في فيلم "les violons du bal" للمخرج ميشال دارش.

و تمتلك ماري جوزي نات في رصيدها حوالي 20 مسرحية و 30 فيلما من بينهم  "la nuit du destin" (1997) للمخرج الجزائري عبد الكريم بهلول.

و بغض عن النظر عن رصيدها الزاخر في السينما و التلفزيون و المسرح , ألفت ماري جوزي نات روايتين  "l'amour est un songe" سنة 1955 و "notre amour est sans issue" سنة 1957.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة الممثلة الفرنسية ماري جوزي نات
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 08:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.11

شراع/البطولة الافريقية: تألق جزائري في "ار اس اكس", تراجع في "ستاندار" وتدارك في "راديال"

19.10.11

نقائص بقطاع الصحة بالجزائر العاصمة رغم توفر الإمكانيات

19.10.11

ملعب تيزي وزو الجديد: حشد جميع الوسائل لإنهاء الأشغال في أقرب الآجال

19.10.11

اختتام فعاليات الطبعة الـ 19 للصالون الدولي للفلاحة و تربية المواشي والعتاد الفلاحي

19.10.11

بوقدوم يتحادث ببرشلونة مع نظيره الاسباني

19.10.11

وفاة الممثلة الفرنسية ماري جوزي نات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة

19.10.07

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة