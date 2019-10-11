وفاة الممثلة الفرنسية ماري جوزي نات

الجزائر- توفيت الفنانة الفرنسية ماري جوزي نات التي شاركت في فيلم الأفيون و العصا بدور فروجة يوم الخميس بباريس عن عمر يناهز 79 سنة بعد صراع طويل مع المرض, حسب ما أعلنت عنه وسائل الاعلام الفرنسية.

ولدت ماري جوزيت بن حلاسة من أب جزائري بجزيرة كورسيكا سنة 1940 و بدأت مسيرتها الفنية سنة 1956 في فيلم للمخرج جورج لومبين "crimes et châtiments" قبل أن تشارك في رائعة المخرج أحمد راشدي "الأفيون و العصا" المقتبس من رواية مولود معمري سنة 1969.

و تحصلت الفقيدة سنة 1974 على جائزة أحسن دور نسائي في مهرجان كان عن دورها في فيلم "les violons du bal" للمخرج ميشال دارش.

و تمتلك ماري جوزي نات في رصيدها حوالي 20 مسرحية و 30 فيلما من بينهم "la nuit du destin" (1997) للمخرج الجزائري عبد الكريم بهلول.

و بغض عن النظر عن رصيدها الزاخر في السينما و التلفزيون و المسرح , ألفت ماري جوزي نات روايتين "l'amour est un songe" سنة 1955 و "notre amour est sans issue" سنة 1957.