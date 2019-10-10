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تلمسان: الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية للحروفيات أواخر أكتوبر الجاري

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 11:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات

تلمسان - ستقام بتلمسان الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية للحروفيات ما بين 26 و30 أكتوبر الجاري, حسبما علم اليوم الخميس لدى المنظمين.

وستعرف هذه الطبعة المنظمة من طرف المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي لتلمسان مشاركة 14 فنانا مختصا في الحروفيات من ولايات تلمسان والجزائر العاصمة وأدرار و ورقلة وسطيف وأم البواقي, وفقا لما أفاد به ل"وأج" مسير هذه المؤسسة الثقافية, أحمد لصنوني.

وستتضمن التظاهرة التي ستقام بدار الثقافة "عبد القادر علولة" إنجاز لوحات في الحروفيات بتوظيف الحرف العربي في الفن التشكيلي حول موضوعي أحداث 17 أكتوبر 1961 واندلاع ثورة نوفمبر 1954.

وسيتم انتقاء أحسن ثلاثة أعمال من طرف لجنة مكونة من أكاديميين وفنانين متحصلين على إجازات دولية في مجال الخط العربي باعتمادهم على معايير متعلقة بجمالية اللوحة والتقنيات المعتمدة لكتابة وتجسيد هذه الحروفيات والألوان المستعملة ومختلف المقاييس الأخرى.

وصرح ذات المتحدث أن هذه الطبعة سيتخللها تنظيم محاضرات حول الخط العربي ومسابقة تصميم أحسن لافتة إشهارية حول موضوع الحروفيات وكذا ورشات للأطفال يؤطرها أعضاء من لجنة التحكيم لتلقينهم مبادئ أولية في كتابة الحروفيات .

وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف أكثر بهذا الفن ومجالات توظيفه خاصة في الفن التشكيلي والسماح للفنانين المشاركين بتبادل الأفكار و الخبرات كما أشير إليه.

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 11:53
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تلمسان: الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية للحروفيات أواخر أكتوبر الجاري
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 11:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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