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رحيل الممثل محمد جغافلية عن عمر يناهز ال 60 سنة

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 08:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 24 مرات
رحيل الممثل محمد جغافلية عن عمر يناهز ال 60 سنة

الجزائر - توفي يوم الأربعاء الممثل محمد جغافلية عن عمر يناهز ال60سنة بعد معاناة طويلة مع المرض حسب ما علم اليوم من جمعية أضواء السينمائية.

عرف الفقيد بأعماله المتنوعة إلى جانب الإبداعات الإذاعية حيث مثل في عدة أعمال مسرحية كانت تنتجها الاذاعة الوطنية رفقة نجوم الاثير على غرار الممثلات نوال زعتر و فريدة كريم و ليندة ياسمين و ايضا الفنان و المذيع مراد زيروني.

شارك محمد جغافلية في أعمال كمسرحية ممثلا و كاتب نص عمل كثيرا مع المسرحي باديس فضلاء.

كما كانت له ايضا اسهامات في أعمال درامية بالتلفزيون من بينها فيلمي "ايادي الورد"للمخرج عمر لقام حيث مثل و كتب السيناريو كما كتب أيضا سيناريو و حوار فيلم "احلام في الظلام" لنفس المخرج.

ستشيع جنازة المرحوم ظهر غد الخميس بمقبرة براقي حيث مقر سكناه.

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 09:53
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رحيل الممثل محمد جغافلية عن عمر يناهز ال 60 سنة
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 08:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 24 مرة   شارك

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