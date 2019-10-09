وفاة الكوميدي عبد الكريم بن خرف الله

الجزائر- انقل إلى جوار ربه صبيحة اليوم الأربعاء بالعاصمة الكوميدي عبد الكريم بن خرف الله، الممثل المسرحي الذي شارك في العديد من الأعمال السينمائية عن عمر ناهز 77 سنة، حسبما علم لدى أقاربه.

و بدأ عبد الكريم بن خرف الله الذي ولد سنة 1942 بالعاصمة مشواره في مجال الكوميديا رفقة صديقه أحمد قادري المعروف ب "قريقش" في فرقة جمعية نجمة الصباح التي أسست سنة 1958 بالقصبة العليا بالعاصمة من طرف قريقش.

و قد ساند عبد الكريم بن خرف الله رفيق دربه منذ مطلع الستينيات الى غاية 2010 كما شارك في حوالي ثلاثين سكاتشا من اعداد قريقش منها " قريقش في التقدم" و " قريقش السكير" و "قريقش و السراق" و "قريقش على حق" و "قريقش عند القاضي" و "قريقش يدرس".

و سواء في مجال السينما أو التلفزيون، ظهر الفقيد في عدة أعمال مثل " عائلة كالناس" (1990) للمخرج عمار تريباش الذي وجه له دعوة في سنة 1995 للمشاركة في سلسلة " ما كانش قازور يا عزوز".

كما عمل عبد الكريم بن خلف الله للتلفزة الوطنية و القناة الثانية للإذاعة الوطنية رفقة حميد لوراري المعروف باسم قاسي تيزي وزو.

و يوارى جثمان الراحل الثرى بمقبرة ميرامار بالعاصمة بعد صلاة العصر.