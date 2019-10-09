وفاة الكوميدي عبد الكريم بن خرف الله

و بدأ عبد الكريم بن خرف الله الذي ولد سنة 1942 بالعاصمة مشواره في مجال الكوميديا رفقة صديقه أحمد قادري المعروف ب "قريقش" في فرقة جمعية نجمة الصباح التي أسست سنة 1958 بالقصبة العليا بالعاصمة من طرف قريقش.
و قد ساند عبد الكريم بن خرف الله رفيق دربه منذ مطلع الستينيات الى غاية 2010 كما شارك في حوالي ثلاثين سكاتشا من اعداد قريقش منها " قريقش في التقدم" و " قريقش السكير" و "قريقش و السراق" و "قريقش على حق" و "قريقش عند القاضي" و "قريقش يدرس".
و سواء في مجال السينما أو التلفزيون، ظهر الفقيد في عدة أعمال مثل " عائلة كالناس" (1990) للمخرج عمار تريباش الذي وجه له دعوة في سنة 1995 للمشاركة في سلسلة " ما كانش قازور يا عزوز".
كما عمل عبد الكريم بن خلف الله للتلفزة الوطنية و القناة الثانية للإذاعة الوطنية رفقة حميد لوراري المعروف باسم قاسي تيزي وزو.
و يوارى جثمان الراحل الثرى بمقبرة ميرامار بالعاصمة بعد صلاة العصر.