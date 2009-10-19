"دفاتر سفرياتي 2" عنوان معرض الفنان التشكيلي هاشمي عامر قريبا بالجزائر العاصمة

وهران - يقيم الفنان التشكيلي هاشمي عامر معرضا فرديا بعنوان "دفاتر سفرياتي 2" ما بين 12 إلى 31 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة,حسبما أفاد بذلك لوأج ذات الفنان.

وسيحتضن رواق الفن الياسمين بدالي إبراهيم هذا المعرض الذي سيحتوي على أزيد من 42 رسما من أعماله تحاكي قصص وروايات منتقاة من عمق الجزائر.

وأشار هاشمي عامر أن هذه الرسومات التي جسدت خلال زيارته لمختلف ولايات الوطن نابعة من عمق الجزائر الأصيلة تحاكي مواقف وحركية وتعابير مبرزا أن غالبية هذه الرسومات تضم تشكيلة محدودة في الألوان التي هي غالبا ما تكون بسيطة لكنها معبرة .

للإشارة فقد سبق لهذا الفنان التشكيلي وأن نظم معرضا مماثلا بنفس الرواق في عام 2016 تحت عنوان "دفاتر سفرياتي1".

للتذكير نظم هاشمي عامر الذي هو أيضا رسام مصور ورسام بصري ورسام منمنمات العديد من المعارض الجماعية والفردية اخرها شهر سبتمبر المنصرم تحت عنوان "غرقي في البحر الأبيض المتوسط" عبر عدة مدن إسبانية على غرار أليكانت وايبيزا ومايوركا وكذا متحف الفن المعاصر بيغو.

كما سبق وأن عرض لوحاته في عديد دول العالم على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبولونيا والصين وفرنسا وغيرها.