وهران: عرض مسرحية "موزاييك" الصامتة مع نهاية أكتوبر

وهران - سيكون الجمهور الوهراني على موعد مع العرض الأول لمسرحية "موزاييك" من نوع "البانتوميم" (صامت) مع نهاية شهر أكتوبر الجاري بالمعهد البلدي للموسيقى "أحمد وهبي" بوهران، حسبما استفيد لدى مؤلف هذا العرض.

و يتناول هذا العمل الفني الذي يعتبر من المسرح الميمي أو الصامت عدة أحداث سياسية و اجتماعية وثقافية شهدها العالم منذ تاريخ أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى غاية اليوم، حسبما أبرزه لوأج سيدي محمد بلفاضل، المبادر بفكرة هذا العرض.

وسيؤدي هذه المسرحية التي قام بتصميمها وإخراجها الهواري بوزبوجة غفور، 12 ممثلا لتجسيد 12 مشهدا يعتمد على الكوريغرافيا والإيماءات و الموسيقى و ذلك في وقت زمني يتجاوز الساعة من العرض، كما أضاف الفنان بلفاضل.

ويسعى مصممو هذه المسرحية إلى تقديم هذا العمل على اللجنة المشرفة للتحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضها وهران في 2021 لعرضها ضمن التظاهرات الثقافية المبرمجة في إطار هذا الحدث الرياضي، وفق ذات المصدر.

للإشارة سبق للفنان سيدي محمد بلفاضل أن أنجز عدة مسرحيات وأدى أدوار في مسلسلات اجتماعية و أخرج أفلام سينمائية منها " الهارب " و الانتحار " وسيشارك بفيلمه "المذنبة " في تظاهرة أيام الأفلام القصيرة المزمع تنظيمها في 23 أكتوبر الجاري ببشار كما أشير إليه .