تلمسان: الطبعة 11 للمهرجان الثقافي الوطني لموسيقى الحوزي في نهاية أكتوبر

تلمسان - سيتم تنظيم الطبعة الحادية عشر للمهرجان الثقافي الوطني لموسيقى الحوزي بتلمسان ما بين 28 أكتوبر الجاري والفاتح نوفمبر المقبل بمشاركة 12 جمعية موسيقية، حسبما علم يوم الثلاثاء لدى المنظمين.

و سيحضر هذه التظاهرة التي يحتضنها قصر الثقافة "عبد الكريم دالي" جمعيات من عدة ولايات على غرار تلمسان وسوق أهراس و الجزائر وتيبازة ووهران وسيدي بلعباس، وفق ما أفاد به لوأج محافظ المهرجان، أمين بودفلة .

وأضاف أنه سيتم بالمناسبة تنظيم سهرات فنية ويوم دراسي حول الحوزي والموسيقى الأندلسية إلى جانب إقامة أقسام لتعليم العزف على الآلات الموسيقية المستعملة في الحوزي كالكمان والعود وتلقين بعض التقنيات الجديدة في هذا الطابع للشباب الناشط بهذه الجمعيات من طرف فنانين تألقوا في موسيقى الحوزي.

كما برمج على هامش هذه الطبعة معرض حول تاريخ الموسيقى الأندلسية للمدارس الثلاث (تلمسان- الجزائر العاصمة -قسنطينة) وعرض بعض الآلات الموسيقية الأندلسية القديمة وكذا اللباس التقليدي المستعمل لدى الأجواق الأندلسية، كما أشير إليه .

و سينظم أيضا معرض أخر بالصور والأفلام الوثائقية والمنشورات حول الطبعات الماضية للمهرجان وكذا أبواب مفتوحة على جمعيات الموسيقى الأندلسية لتلمسان وهي "لافلام" و"غرناطة" و"رياض الأندلس" و"محمد بوعلي" للتعريف بها و بهذا التراث وفسح المجال للانخراط وتحفيز المنخرطين بها على ابتكار نصوص جديدة في موسيقى الحوزي، وفق ذات المصدر.