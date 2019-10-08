دعوة للمشاركة في مسابقة وطنية للمخطوط حول التراث

الجزائر- أطلقت دار النشر الجزائرية "البيازين" مسابقة للمخطوط حول التراث في طبعتها الأولى بمناسبة صالون الجزائر الدولي ال24 للكتاب (سيلا 2019), حسب بيان صادر عن ذات الدار.

وأوضح الناشر أن هذه المسابقة الوطنية متعلقة فقط بالمخطوط الخاص بالتراث على أن يقدم بإحدى اللغتين العربية أو الفرنسية.

وحدد المنظمون تاريخ التاسع من نوفمبر المقبل كآخر أجل لاستلام المخطوطات على أن تعلن النتائج 45 يوما بعد انتهاء فترة استقبال المشاركات.

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وترسل نسخة واحدة من المخطوط مرفقة برسالة عليها معلومات شخصية إضافة إلى عنوان المخطوط على العنوان البريدي للدار أو تسلم مباشرة بجناح "البيازين" بصالون الجزائر الدولي للكتاب (30 أكتوبر- 9 نوفمبر) بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

ويمكن الاطلاع على كامل شروط هذه المسابقة بالإضافة إلى معلومات أخرى حولها من خلال صفحة "الفايسبوك" الخاصة بالدار.

وتسمح هذه المسابقة للفائزين بنشر مخطوطاتهم لدى الدار غير أنه يبقى لهذه الأخيرة حق إلغاء هذه المسابقة في حال ضعف مستوى المخطوطات المقدمة.

وتختص "البيازين" -ومقرها الجزائر العاصمة- منذ أكثر من عشر سنوات في ترقية التراث المادي واللامادي للجزائر ومنطقة المتوسط من خلال إصداراتها.