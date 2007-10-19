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تلمسان: الطبعة 12 للصالون الوطني للفنون التشكيلية أواخر أكتوبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 10:23     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات

 

تلمسان - يرتقب تنظيم الطبعة 12 للصالون الوطني للفنون التشكيلية بتلمسان ما بين 27 و30 أكتوبر الجاري, حسبما علم يوم الاثنين لدى المنظمين.

وستعرف هذه الطبعة المنظمة من طرف دار الثقافة "عبد القادر علولة" بالتنسيق مع مركز الفنون والمعارض لتلمسان مشاركة 38 فنانا تشكيليا 14 منهم من تلمسان والباقي من بعض ولايات الوطن على غرار عنابة والجزائر وسيدي بلعباس ومستغانم وتيبازة وغيرها, حسبما أفاد به لوأج رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والفنية بذات المؤسسة الثقافية, عامري حبيب.

وسيتم بالمناسبة عرض مجموعة من اللوحات الفنية التي اعتمد فيها الفنانون على مختلف التقنيات باستعمال الألوان المائية والزيتية والاكريليك فضلا عن تبادل الأفكار والخبرات في مجال الفن التشكيلي,وفق ذات المصدر.

ويرتقب كذلك على هامش هذه الفعاليات التي ستقام تخليدا لروح الفنان التشكيلي الراحل عبد الحليم همش تنظيم محاضرات وندوات حول المسيرة الفنية لهذا الفنان وورشات رسم للأطفال وهواة الفن التشكيلي لتعليمهم أهم المبادئ والتقنيات الخاصة يهذا المجال الفني, كما أشير اليه.

ويعد عبد الحليم همش من الوجوه البارزة في الفن التشكيلي وهو من مواليد سنة 1906 بتلمسان وزاول دراسته بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ثم التحق بمدرسة الفنون الجميلة لباريس (فرنسا). وقد شارك في عدة معارض قبل  وفاته عام 1979.

كلـمات مفتـاحيــة :
تلمسان: الطبعة 12 للصالون الوطني للفنون التشكيلية أواخر أكتوبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 10:23     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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