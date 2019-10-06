مقترح لفتح مركز ثقافي جديد لمعهد "سيرفانتس" بقسنطينة

الجزائر - قدمت اسبانيا مقترحا يتعلق بفتح مركز ثقافي جديد ل"معهد سيرفانتس" بقسنطينة لتعليم اللغة الإسبانية بالجزائر، حسبما صرح به يوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة و وزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي.

و أكد السيد رابحي- خلال استقباله للمدير العام لمعهد "سارفانتاس" (Cervantès) لويس قراسيا مونتيرو- أنه بقدر ما "ترحب الجزائر بهذا المقترح"، يسعى الطرفان إلى "تعزيز العلاقات الثقافية بما لها من أهمية في توطيد العلاقات بين الجزائر و اسبانيا" التي ستعرف تطورا "معتبرا" في جميع المجالات الثقافية و السياسية و الاقتصادية.

و أضاف قائلا أن العلاقات الثنائية "متميزة" و تتوفر لدى قادة البلدين"العزيمة" من اجل الانتقال بها الى مراحل "نوعية جديدة" من شانها تعزير اواصر الصداقة بين البلدين و علاقات حسن الجوار.

و من جهته شدد السيد لويس قراسيا مونتيرو على ضرورة فتح مراكز جديدة في الجزائر، مؤكدا على رغبة بلده في "تعزيز التعاون في مجال التاريخ و الذاكرة المشتركة مع الجزائر واصفا العلاقات بين البلدين بـ"الجيدة".

و نوه المدير العام للمعهد بـ" الاهتمام" الذي يوليه الطلبة الجزائريون للغة و الثقافة الاسبانية قائلا أن المركزين الثقافيين سيرفانتس بوهران و الجزائر العاصمة يعدان من أهم المراكز التي تشهد إقبالا من طرف هذه الفئة.

للتذكير يشرف المدير العام لمعهد "سيرفانتس" على أزيد من 800 مركز موزع على اكثر من 44 بلدا.