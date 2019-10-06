Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مقترح لفتح مركز ثقافي جديد لمعهد "سيرفانتس" بقسنطينة

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 13:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات
مقترح لفتح مركز ثقافي جديد لمعهد &quot;سيرفانتس&quot; بقسنطينة

الجزائر - قدمت اسبانيا مقترحا يتعلق بفتح مركز ثقافي جديد ل"معهد سيرفانتس" بقسنطينة لتعليم اللغة الإسبانية بالجزائر، حسبما صرح به يوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة و وزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي. 

و أكد السيد رابحي- خلال استقباله للمدير العام لمعهد "سارفانتاس" (Cervantès) لويس قراسيا مونتيرو-  أنه بقدر ما "ترحب الجزائر بهذا المقترح"،  يسعى الطرفان إلى "تعزيز العلاقات الثقافية بما لها من أهمية  في توطيد العلاقات بين الجزائر و اسبانيا" التي ستعرف تطورا "معتبرا" في جميع المجالات الثقافية و السياسية و الاقتصادية.

و أضاف قائلا أن العلاقات الثنائية "متميزة" و تتوفر لدى قادة البلدين"العزيمة" من اجل الانتقال بها الى مراحل "نوعية جديدة" من شانها تعزير اواصر الصداقة بين البلدين و علاقات حسن الجوار.

و من جهته شدد السيد  لويس قراسيا مونتيرو على ضرورة فتح مراكز جديدة في الجزائر، مؤكدا على رغبة بلده في "تعزيز التعاون في مجال التاريخ و الذاكرة المشتركة مع الجزائر واصفا العلاقات بين البلدين  بـ"الجيدة".

و نوه المدير العام للمعهد بـ" الاهتمام" الذي يوليه الطلبة الجزائريون للغة و الثقافة الاسبانية قائلا أن المركزين  الثقافيين سيرفانتس بوهران و الجزائر العاصمة يعدان من أهم المراكز التي تشهد إقبالا من طرف هذه الفئة.

للتذكير يشرف المدير العام  لمعهد "سيرفانتس" على  أزيد من  800 مركز موزع على اكثر من 44 بلدا.

كلـمات مفتـاحيــة :
مقترح لفتح مركز ثقافي جديد لمعهد "سيرفانتس" بقسنطينة
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 13:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.06

سيدي بلعباس: نفوق أسماك جراء نقص الأكسجين ببحيرة سيدي محمد بن علي

19.10.06

التعرف على هوية الإرهابي الثاني المقضي عليه بعين الدفلى

19.10.06

مراجعة القوائم الانتخابية: 128 ألف مسجل جديد و40 ألف حالة وفاة

19.10.06

مقترح لفتح مركز ثقافي جديد لمعهد "سيرفانتس" بقسنطينة

19.10.06

الجزائر حريصة على تطوير قدراتها في مجال التصدي لأي تهديد

19.10.06

تلمسان: ضبط 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية شمال غرب الغزوات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.03

تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ابتداء من السبت المقبل

19.09.30

البعوض النمر: وزارة الصحة تذكر بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها

19.10.01

رئاسيات: تعليمة من الوزير الأول بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة…

19.10.04

انتخابات 12 ديسمبر: شرفي يؤكد أن التزوير "سيكون من المستحيلات"

19.09.30

تخصيص 120 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم على المستوى الوطني

19.09.30

الفنان الشاب محمد الخامس الزغدي في ذمة الله