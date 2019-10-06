Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إسدال الستار على اللقاء الأول حول الموسيقى الأندلسية "الصنعة"

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 12:23     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات

الجزائر - اختتم اللقاء الأول حول الموسيقى الأندلسية لمدرسة الصنعة، سهرة أمس السبت بالجزائر العاصمة، بحفل موسيقي نشطه نور الدين سعودي و دمج بين الجوق الجهوي لموسيقى الصنعة و الجوق السمفوني لأوبرا الجزائر العاصمة، في أجواء بهيجة تحت قيادة المايسترو الشاب لطفي صالدي. 

و قد استضافت أوبرا الجزائر العاصمة بوعلام بسايح اللقاء الأول حول الموسيقى الاندلسية لمدرسة الصنعة، بعنوان "اعتراف" الذي يندرج في اطار البرنامج المنتظم لأوبرا العاصمة التي تسعى الى "الحفاظ على الذاكرة الثقافية و الموسيقية الأندلسية".

و أمام جمهور ضئيل العدد يتكون من ملمين بهذا الطابع الموسيقي و من ضيوف، تم اهداء سهرة الاختتام الى الفقيد عبد الرحمن بلحسين (1909-1982)، عميد الموسيقى الأندلسية في طابع الصنعة و الذي أشرف على  تأطير عديد الأسامي التي ذاع صيتها في مختلف المجالات الفنية، على غرار محمد خزناجي و  سيد أحمد أقومي، أيقونتا الطرب الاندلسي و المسرح و كذا السينما.

نور الدين سعودي الذي تتلمذ على يد عبد الرحمن بلحسين، و الذي يشغل حاليا منصب مدير الأوبرا بوعلام بسايح، تفرغ على مدى جولة غنائية، ليبهر الحضور بأدائه لأغنيتين "انقلاب" في زيدان و  رمل ماية .

و  تخلل تكريم عبد الرحمن بلحسين عرض لصور قديمة، طيلة السهرة، تظهر لحظات في القسم مع العديد من تلاميذه و كذا العديد من شهادات أبناءه، من بينهم مراد البارع بالخصوص في العزف على ألة البيانو.

و منذ افتتاحه في 2 أكتوبر ، استضاف اللقاء الأول حول الموسيقى الاندلسية لمدرسة الصنعة، الجمعيات "الجنادية" من بوفاريك و  "القيصرية" من  شرشال و "ابن  باجة" من مستغانم و كذا الجمعيتين من العاصمة " الجزيرة" و "منزه عنادل الجزائر".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
إسدال الستار على اللقاء الأول حول الموسيقى الأندلسية "الصنعة"
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 12:23     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.06

سيولة بنكية: نمو بـ 37 بالمائة خلال الـ 8 أشهر الأولى لـ 2019

19.10.06

تنظيم الطبعة الثانية لتظاهرة "يوم التوظيف في المهن الرقمية" السبت المقبل بالجزائر العاصمة 

19.10.06

إسدال الستار على اللقاء الأول حول الموسيقى الأندلسية "الصنعة"

19.10.06

وزارة العدل تفند خبر إجراء التحقيقات حول شخصيات سحبت إستمارات الترشح

19.10.06

فلاحة: الصالون الدولي لتربية المواشي و التجهيز الفلاحي يفتح أبوابه من 7 إلى 10 أكتوبر…

19.10.06

ارتفاع حصيلة المظاهرات في العراق إلى 100 قتيل و4000 جريح

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.03

تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ابتداء من السبت المقبل

19.09.30

البعوض النمر: وزارة الصحة تذكر بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها

19.10.01

رئاسيات: تعليمة من الوزير الأول بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة…

19.10.04

انتخابات 12 ديسمبر: شرفي يؤكد أن التزوير "سيكون من المستحيلات"

19.09.30

تخصيص 120 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم على المستوى الوطني

19.09.30

الفنان الشاب محمد الخامس الزغدي في ذمة الله