غليزان: إنطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي "سيدي امحمد بن عودة "

غليزان - إنطلقت مساء يوم الإثنين بدار الثقافة امحمد إسياخم بمدينة غليزان فعاليات المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي "سيدي امحمد بن عودة" بمشاركة خبراء و مختصين في مجال السينما و الأفلام الوثائقية و القصيرة من داخل و خارج الوطن .

و أشرف الأمين العام لولاية غليزان أبو بكر بوريش على إعطاء إشارة انطلاق هذه التظاهرة الثقافية في طبعتها الأولى و المنظمة من طرف جمعية الزيتونة الثقافية لولاية غليزان بالتنسيق مع وزارة الثقافة .

ويهدف تنظيم هذا المهرجان إلى التعريف بالولي الصالح "سيدي امحمد بن عودة" وتاريخيه العلمي و الديني وكذا بالوعدة السنوية للولي الصالح و عرشه إلى جانب الترويج للسياحة الثقافية و التراثية لمنطقة غليزان وفق ما أكده لوأج رئيس التظاهرة أحمد سعيدي .

و تميزت حفل الإفتتاح بعرض فيلم قصير بعنوان " العلفة " للمخرج خالد الكبيش و الذي يسرد خلال 8 دئائق قصة الطفل " إلياس " ذو 13 سنة و قصة عشقه للخيل و الفنتازيا و كيفية حقق هذا الفتى لحلمه .

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كما إستمع الحضور من محبي السينما و ضيوف المهرجان بوصلات فلكلورية في طابع البدوي و التي تتميز به بمنطقة الغرب الجزائري .

و ستنطلق يوم الثلاثاء عملية عرض الأعمال السينمائية التي ستتنافس حول عدة جوائز على غرار تلك التي تخص أحسن فيلم وثائقي و أحسن فيلم قصير و كذا أحسن صورة فوتوغرافية حول تراث وعادات وعدة "سيدي امحمد بن عودة" التي تقام بالبلدية التي تحمل نفس الاسم.

و سيتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة في الجوائز الثلاثة في حفل إختتام المهرجان و المبرمجة سهرة الجمعة 4 أكتوبر وفق المنظمين .