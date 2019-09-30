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الفنان الشاب محمد الخامس الزغدي في ذمة الله

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2019 16:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات
الفنان الشاب محمد الخامس الزغدي في ذمة الله

الوادي - توفي يوم الإثنين الفنان الشاب محمد الخامس الزغدي (26 سنة) أمام منزله بحي الرمال بوسط مدينة الوادي، حسب ما أفادت عائلته.

وتعود أسباب الوفاة - وفق ذات المصدر- إلى سقوط الفقيد من شرفة المنزل وهو يهم بفتح مستودع لركن سيارته بعد أن ضاع منه مفتاح البيت، مما تسبب له في إصابات بليغة على مستوى الرأس أدت إلى وفاته.

وكان الفنان الراحل الذي ولج عالم الغناء مبكرا وهو لم يتجاوز 15 سنة من ألمع نجوم الغناء محليا وعلى الساحة الفنية الوطنية حيث أحيا عديد الحفلات الوطنية والعربية سيما بمهرجان قرطاج (تونس ).

كما شارك في أغاني ثنائية (ديو) مع عديد الفنانين العرب وكان من نجوم برنامج "فنان العرب" وألحان وشباب (3).

وقد تنقلت مصالح الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث حيث فتحت الشرطة القضائية تحقيقا أمنيا للكشف عن ملابساته.

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الفنان الشاب محمد الخامس الزغدي في ذمة الله
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2019 16:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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