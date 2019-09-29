المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة بسعيدة: العرض ما قبل الأول لفيلم "جنية" للمخرج عبد الكريم بهلول

سعيدة ـ تم تقديم العرض ما قبل الأول للفيلم السينمائي الجديد "جنية" للمخرج عبد الكريم بهلول وذلك في إطار الطبعة الثالثة للمهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة التي تتواصل فعالياتها اليوم الأحد بسعيدة.

وتروي أطوار هذا العمل السينمائي الذي تم عرضه مساء أمس السبت بقاعة سينما "دنيازاد" لمدينة سعيدة قصة جنية في هيئة امرأة يجدها شيخ يعيش وحيدا مغما عليها بجوار منزله بمنطقة معزولة ليقوم بإسعافها ورعايتها مثل ابنته.

وقد أعجب الجمهور الحاضر بقوة بهذه القصة الخيالية التي لاقت نجاحا كبيرا وسط تصفيقاته.

وسيتواصل برنامج هذه التظاهرة الثقافية المنظمة من طرف محافظة المهرجان الوطني لأدب و سينما المرأة إلى غاية الأربعاء القادم بعرض ثلاث أفلام قصيرة منها " الغرفة" للطيفة سعيد و"حسيبة" للإخوة عبدلي إضافة إلى أفلام طويلة منها " السعداء" لصوفيا جمعة و "عرفان" لسليم حمدي.

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كما سيتم تنظيم أصبوحة أدبية و شعرية للأديبة ربيعة جلطي و أمين الزاوي إضافة إلى مائدة مستديرة يتمحور موضوعها حول "ظهور الجيل السينمائي الجديد" يديرها كل من رشيد بوشارب وأحمد بجاوي و عديلة بن ديمراد و ريم لعرج.

و سيتم في ختام هذا المهرجان الذي يقام منذ أمس السبت تحت شعار " ترافلينغ الكلمة و نون المحبة" تقديم "جائزة الجمهور" لأحسن عمل سينمائي من بين الأفلام المشاركة.