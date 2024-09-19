الفيلم الروائي "بابيشا" والوثائقي "143 طريق الصحراء" يتوجان بمهرجان الجونة السينمائي الدولي الثالث بمصر

القاهرة - توج يوم الجمعة بمدينة الغردقة المصرية الفيلم الروائي الطويل "بابيشا" للمخرجة الجزائرية مونية مدور والوثائقي الطويل "143 طريق الصحراء" لمواطنها حسان فرحاني في الطبعة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم وفقا للصحافة المصرية.

وحاز "بابيشا" جائزة "نجمة الجونة" لأفضل فيلم عربي روائي طويل (20 ألف دولار أمريكي) فيما توج وثائقي فرحاني "143 طريق الصحراء" بجائزة "نجمة الجونة الفضية" للفيلم الوثائقي الطويل (15 ألف دولار أمريكي).

ويسرد "بابيشا" حياة نساء شابات جزائريات في سنوات التسعينيات من خلال قصة طالبة تبيع إبداعاتها في الحياكة في النوادي الليلية بهدف الانطلاق في المهنة كمصممة محترفة.

وقد تنافس هذا العمل في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب 11 فيلما آخر بينها "ستموت في العشرين" للسوداني أمجد أبو العلا الذي فاز بجائزة "نجمة الجونة الذهبية" لأفضل فيلم روائي طويل.

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ويحكي من جهته عمل فرحاني قصة مليكة التي تدير مطعما متواضعا على طريق صحراوي مقفر في الجنوب الجزائري تخدم من خلاله المسافرين من سائقي الشاحنات والباحثين عن المغامرات وعابري السبيل.

وقد تنافس هذا العمل في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة إلى جانب ثمانية أعمال أخرى بينها "حديث عن الأشجار" للسوداني صهيب قسم الباري الذي تحصل على جائزة "نجمة الجونة الذهبية" للفيلم الوثائقي الطويل.

ويهدف مهرجان الجونة السينمائي الدولي -الذي تأسس في 2017 بمدينة الغردقة (شرق مصر)- إلى عرض أفلام جديدة ومتنوعة للجمهور وإيجاد تواصل بين صناع الفن السابع من المنطقة بنظرائهم الدوليين بهدف تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي وفقا للمنظمين.