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غليزان: المهرجان الدولي الأول للفيلم الوثائقي "سيدي امحمد بن عودة " ابتداء من 30 سبتمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 أيلول/سبتمبر 2019 15:22     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات
غليزان: المهرجان الدولي الأول للفيلم الوثائقي &quot;سيدي امحمد بن عودة &quot; ابتداء من 30 سبتمبر

غليزان - ستقام الطبعة الأولى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي "سيدي امحمد بن عودة" بولاية غليزان من 30 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المكلف بالإعلام للتظاهرة.

وأوضح جيلالي زيدان لوأج أن هذا المهرجان المتزامن مع الوعدة السنوية للولي الصالح "سيدي امحمد بن عودة " سينظم بمبادرة من جمعية الزيتونة الثقافية لولاية غليزان بالتنسيق مع وزارة الثقافة وسيكون مناسبة لتصوير أعمال سينمائية حول تراث وعادات وعدة "سيدي امحمد بن عودة" التي تقام بالبلدية التي تحمل نفس الاسم.

و ستنافس الأعمال السينمائية التي يتم تصويرها خلال 60 ساعة من الوعدة على عدة جوائز على غرار تلك التي تخص أحسن فيلم وثائقي و أحسن فيلم قصير و كذا أحسن صورة فوتوغرافية حول موضوع المناسبة.

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و سيحضر في هذا الموعد الثقافي أزيد من 40 مشاركا من مختلف مناطق الوطن إلى جانب مشاركين من 15 دولة عربية على غرار تونس و المغرب و مصر وفلسطين و الأردن و اليمن وكذا خبراء في مجال السينما و الأفلام الوثائقية و القصيرة.

ويهدف تنظيم هذا المهرجان إلى التعريف بالولي الصالح "سيدي امحمد بن عودة" وتاريخيه العلمي و الديني وكذا بالوعدة السنوية للولي الصالح و عرشه إلى جانب الترويج للسياحة الثقافية و التراثية لمنطقة غليزان، وفق ما أكده لوأج رئيس التظاهرة أحمد سعيدي .

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غليزان: المهرجان الدولي الأول للفيلم الوثائقي "سيدي امحمد بن عودة " ابتداء من 30 سبتمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 أيلول/سبتمبر 2019 15:22     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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