أسبوع من الأنشطة الثقافية

الجزائر - تميز المشهد الثقافي للأسبوع المنصرم الذي عرف رحيل وجهيين سينمائيين كبيرين و هما المخرج المبدع موسى حداد و الممثل يوسف مزياني تنظيم عدة انشطة ثقافية تتعلق خاصة بالمسرح و الكتاب و الفن التشكيلي الى جانب ندوات فكرية و ادبية .

- توفي الثلاثاء المخرج السينمائي موسى حداد بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 81 سنة بعد مسار طويل في عالم السينما جعل منه أحد ابرز الاسماء السينمائية في الجزائر بشهادة الاعمال الكثيرة التي تركها التي تحمله ذكاء سينمائيا و رؤيته مختلفة للعالم .

- غيب الموت الاحد بالجزائز العاصمة الممثل القدير يوسف مزياني عن عمر ناهز 87 سنة بعد معاناة مع المرض خلال الاشهر الاخيرة و الذي عرف لدى الجمهور بإطلالته المتميزة في العديد من الافلام و المسلسلات التلفزيونية و ايضا اعمال مسرحية .

-دعا المشاركون في ندوة حول نظم"دور الزوايا في إرساء ثقافة الحوار في المجتمع" نظمت الجمعة ببرج بونعامة (تيسمسيلت) إلى "ضرورة إرساء ثقافة الحوار وإبراز دور الزوايا في تماسك المجتمع."

- تم مساء الخميس بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" لوهران تقديم العرض العام لمسرحية " الخيمية " من إنتاج تعاونية ورشة الباهية للمسرح و الفنون بوهران و التي وتعالج إشكالية الأصالة والمعاصرة في المجتمع العربي .

- دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول "الترجمة والمسرح والهوية : بين التأثر والتأثير" الذي اختتمت فعالياته الأربعاء بوهران لوضع استراتيجيات لتدريس المسرح وترجمة النصوص الأجنبية و ايضا تنظيم ملتقيات علمية حول الترجمة وعلاقتها بأشكال التعابير الأخرى.

- يشارك 18 فنانا من الجزائر وخارجها بأعمالهم الجديدة في الفن المعاصر بمعرض الجزائر الدولي ال7 للفن المعاصر الأداء وتصميم الأزياء السبت بمتحف الفن المعاصر العاصمة تحت عنوان "الطباق.

-اختتم الاثنين بالمتحف العمومي و الوطني "أحمد زبانة" المعرض الجماعي الذي عرف مشاركة 5 فنانين من ولايات غرب البلاد و الذين قدموا تجاربهم في عدة الوان فنية منها فن الجداريات و المنظم بمناسبة إحياء الذكرى ال 57 لعيد الاستقلال ودام طيلة موسم الصيف .

- انطلقت الاثنين بقصر الثقافة "عبد الكريم دالي" بتلمسان الطبعة الأولى للصالون الولائي للكتاب بمشاركة عدد من دور النشر والمكتبات المحلية ويعرض أزيد من ألفي عنوان شملت كتب القانون و الطب و الإعلام و الثقافة و الفن والتاريخ و الشريعة و الروايات و قصص الأطفال و غيرها .

-نظمت من 16 الى 19 سبتمبر الماضي الطبعة الأولى لمهرجان "التقاليد والابداع في ثقافات البحر المتوسط" بالجزائر العاصمة و شمل برنامجه جملة من العروض الموسيقية والرقص والندوات حول التراث والتقاليد الثقافية لمنطقة المتوسط.

- دعا فنانون تشكيليون في لقاء جهوي حول "أوضاع ومكانة الفن و الفنان التشيكيلي" السبت بوهران إلى ضرورة تفعيل قانون خاص باقتناء الأعمال الفنية التشكيلة واستحداث أروقة لتأسيس سوق دائمة للفن التشكيلي.

- افتتح السبت بفرع المركز الثقافي الإسلامي لتيسمسيلت معرض حول أعلام الجزائر في إطار الجامعة الصيفية القرآنية الثانية ويشمل عرض لمجموعة من الملصقات تتناول المسيرة العلمية والفكرية والفقهية لأعلام وفقهاء الجزائر في العصرين الوسيط والحديث مع ابراز إصداراتهم وانتاجاتهم الفكرية.