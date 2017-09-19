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15 بلدا في الطبعة ال12 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2019 16:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
15 بلدا في الطبعة ال12 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم

 الجزائر - تعرف الطبعة ال12 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم (فيبدا) المقررة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل مشاركة 15 بلدا بينها الولايات المتحدة الأمريكية ضيف الشرف حسب ما أعلن عنه المنظمون يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

وستتميز طبعة 2019 لهذا الموعد السنوي المكرس للفن التاسع بتنظيم نشاطات مختلفة بساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة بمشاركة حوالي خمسين فنانا جزائريا و42 أجنبيا.

وإلى جانب الولايات المتحدة ضيف الشرف التي ستشارك ب15 رساما فإن التظاهرة ستعرف أيضا حضور فنانين من عدة بلدان بينها بلجيكا وإسبانيا وكوبا بالإضافة إلى بولونيا التي تحضر لأول مرة.

وسيكون محبو الشريط المرسوم على موعد مع "الكوميكس" الأمريكي وشخصياته المعروفة وخصوصا مجلة "مارفل" الشهيرة كما سينظم الجناح الأمريكي مسابقة "أحسن مشروع" في الشريط المرسوم حيث سيحوز الفائز "جائزة الامتياز" بالإضافة إلى ربح رحلة كاملة التكاليف للمشاركة بمهرجان "كوميك كون" الدولي للشريط المرسوم بسان دييغو (الولايات المتحدة) في يوليو 2020.

وستحتفي هذه التظاهرة بذكرى مرور خمسين عاما على تأسيس المجلة الجزائرية "مقيدش" وسبعينية المجلة الفرانكو-بلجيكية "سبيرو" وكذا مرور 80 عاما على ظهور شخصية البطل الأمريكي الخارق "باتمان".

ويتضمن برنامج هذه الطبعة العديد من الفقرات بينها معرض للشريط المرسوم و ورشات تكوينية في الرسم والتلوين وكذا نشاطات على مستوى مستشفيات العاصمة والمدارس لفائدة الأطفال بالإضافة إلى فقرة "الزي التنكري" (الكوسبلاي).

ويهدف مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم -الذي تأسس في 2008 وتنظمه وزارة الثقافة- إلى إحياء الفن التاسع في الجزائر وفقا للقائمين عليه.

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15 بلدا في الطبعة ال12 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2019 16:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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