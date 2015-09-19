رحيل الفنان يوسف مزياني عن عمر ناهز 87 سنة

الجزائر - غيب الموت يوم الأحد بالجزائز العاصمة الممثل القدير يوسف مزياني عن عمر ناهز 87 سنة بعد معاناة مع المرض خلال الأشهر الماضية حسب ما علم اليوم من الجمعية السينمائية "اضواء".

عرف المرحوم و هو من مواليد الحي العتيق "القصبة" بالجزائر العاصمة سنة 1932 بإطلالته المتميزة في العديد من الافلام و المسلسلات التلفزيونية كما كان له حضور و بصمات في عدة اعمال مسرحية .

و من بين الاعمال التي شارك فيه الراحل الفيلم الثوري "بوعمامة" ( 1985) للمخرج الراحل عبد الحق بن اعمر و فيلم " جبل باية " (1997) للمخرج الراحل عز الدين مدور. كما برزت ايضا قدراته التمثيلية و حضوره الكبير في مسلسلات تلفزيونية على غرار" البدرة "الجزء الاول للمخرج اعمر تريباش كما ادى دورا رئيسا في فيلم "الحنين"(2011) للمخرج ياسين بن جملين .

التحق يوسف مزياني في سن مبكرة بميدان الفن حيث انضم في سنوات 1958-1959 الى فرقة "نجمة الصباح "الى جانب الفنان قريقش و اخرين و بعد الاستقلال التحق بكونسرفاتوار الجزائر حيث تعلم اصول التمثيل من اساتذة معروفين الى جانب الفن كان موظفا بمصلحة جوازات السفر بولاية الجزائر .

سيورى الفقيد التراب غدا الاثنين بمقبرة القطار بعد صلاة الظهر.