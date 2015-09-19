رحيل الفنان يوسف مزياني عن عمر ناهز 87 سنة

عرف المرحوم و هو من مواليد الحي العتيق "القصبة" بالجزائر العاصمة سنة 1932 بإطلالته المتميزة في العديد من الافلام و المسلسلات التلفزيونية كما كان له حضور و بصمات في عدة اعمال مسرحية .
و من بين الاعمال التي شارك فيه الراحل الفيلم الثوري "بوعمامة" ( 1985) للمخرج الراحل عبد الحق بن اعمر و فيلم " جبل باية " (1997) للمخرج الراحل عز الدين مدور. كما برزت ايضا قدراته التمثيلية و حضوره الكبير في مسلسلات تلفزيونية على غرار" البدرة "الجزء الاول للمخرج اعمر تريباش كما ادى دورا رئيسا في فيلم "الحنين"(2011) للمخرج ياسين بن جملين .
التحق يوسف مزياني في سن مبكرة بميدان الفن حيث انضم في سنوات 1958-1959 الى فرقة "نجمة الصباح "الى جانب الفنان قريقش و اخرين و بعد الاستقلال التحق بكونسرفاتوار الجزائر حيث تعلم اصول التمثيل من اساتذة معروفين الى جانب الفن كان موظفا بمصلحة جوازات السفر بولاية الجزائر .
سيورى الفقيد التراب غدا الاثنين بمقبرة القطار بعد صلاة الظهر.