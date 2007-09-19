الجلفة - تم بدار الثقافة " بن رشد " بمدينة الجلفة عرض 12 فيلما قصير ضمن فعاليات الأيام السينمائية المحلية في طبعتها الأولى التي اختتمت مساء اليوم السبت و عرفت مشاركة واسعة لفنانين ومخرجين شباب تفاعلوا مع هذه التظاهرة الثقافية في ظل حضور لا بأس به من محبي الفن السابع.

ومن الأفلام القصيرة , التي تم عرضها في هذه الفعاليات -- التي نظمت على مدار ثلاث أيام (5و6و7سبتمبر ) بتنسيق مشترك بين دار الثقافة " رشد " وكذا اللجنة الثقافية لإحياء الروح الوطنية لدى الشباب والطفولة -- الفيلم القصير " خنساء الجلفة " لمخرجه عائد علي بعيطيش والذي حاز به عام 2018 على الجائزة الأولى في الشريط الوثائقي ضمن مسابقة أول نوفمبر التي نظمتها وزارة المجاهدين آنذاك.

كما تم عرض في هذه التظاهرة , التي ساهمت بشكل كبير في تنشيط الفعل الثقافي بالولاية عدة أعمال لمبدعين شباب اظهروا براعة في الفن السابع كما هو الحال للفيلم القصير "بنتي الغالية " لمخرجه بكراوي محمد، وكذا الفيلم القصير " الأمل الضائع" لمخرجه حسن محمد.

ونال الإعجاب للجمهور الحاضر في أشغال الأيام السينمائية , عدة أعمال أخرى تم عرضها كما هو الحال لفيلم" عمار العسكري" لمخرجه بشوطي المسعود 47وفيلم " حبل النار " لمخرجه حسن مسعود.

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وحسب السيد بحري رابح , رئيس المكتب المحلي للجمعية الوطنية الثقافية لإحياء الروح الوطنية لدى الشباب والطفولة, فقد عرفت هذه الفعاليات تقديم عروض متميزة لإبداعات مختارة من طرف اصحابها المخرجين الشباب, الذين قدموا افضل ما لديهم في الفن السابع الذي له جمهوره الكبير والمهتمين به بولاية الجلفة.

والجدير بالذكر , تخللت عروض الأعمال السينمائية نشاطات فنية مرافقة للنقد ومناقشة العروض , كما تم بالمناسبة تنظيم ورشات تكوينية في الإخراج والمونتاج والتركيب أشرف عليها أساتذة ومختصون لتختتم الفعاليات مساء اليوم السبت بتقديم تكريمات رمزية للمشاركين .