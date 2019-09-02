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  ميلة : فتح باب المشاركة في مسابقة " أقلام ميلاف " الثالثة في مجال الخاطرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2019 15:29     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 0 مرات

 

ميلة - فتح نادي ميلة مقرا التابع لدار الشباب محمد لدرع بعاصمة ولاية ميلة باب المشاركة في النسخة الثالثة من المسابقة الوطنية التي ينظمها تحت اسم "أقلام ميلاف" والتي تتناول الخاطرة، حسب ما علم اليوم الاثنين من القائمين على ذات النادي.

وأوضح المصدر أن باب المشاركة في هذه المسابقة مفتوح إلى نهاية سبتمبر الجاري حيث يمكن لأي شخص يكتب في مجال الخاطرة المشاركة فيها من خلال إرسال العمل المراد المشاركة به بشرط أن يكون مكتوبا باللغة العربية و أن لا يتعدى عدد كلماته 500 كلمة، كما أنه لم ينشر أو يشارك به في أية مسابقة من قبل.

وترسل الأعمال المشاركة مع البايانات الخاصة بأصحابها إلى البريد الإلكتروني لنادي "ميلة تقرأ" التابع لدار الشباب الشهيد محمد لدرع والذي يهدف، حسب القائمين عليه،إلى التشجيع على الكتابة والإقبال عليها وكذا اكتشاف مواهب في مجال الإبداع الأدبي.

وسيشرف على تقييم الأعمال المشاركة، استنادا للمنظمين، لجنة مختصة مكونة من أساتذة ومدققين لانتقاء 30 خاطرة سيتم جمعها و نشرها لاحقا في كتاب خاص بالمسابقة مع وضع أسماء أصحابها.

كما أن الأعمال الثلاثة الأولى الفائزة سينال أصحابها جوائز جد قيمة توزع عليهم في حفل إعلان النتائج وتكريم المشاركين في طبعة مسابقة "أقلام ميلاف" لهذه السنة.

             

آخر تعديل على الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2019 17:01
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  ميلة : فتح باب المشاركة في مسابقة " أقلام ميلاف " الثالثة في مجال الخاطرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2019 15:29     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 0 مرة   شارك

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