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مهرجان الديوان ببشار: العازف  لطفي راينا راي يبهر الجمهور

  أدرج يـوم : الأحد, 01 أيلول/سبتمبر 2019 15:38     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات
مهرجان الديوان ببشار: العازف  لطفي راينا راي يبهر الجمهور

بشار - أبهر عازف القيثار المبدع لطفى راينا راي في أول سهرة من فعاليات الطبعة أل 12 للمهرجان الثقافي لموسيقى و رقص الديوان الجمهور بعزفه و أغانيه التي أداها ببراعة.

و تمكن لطفي راينا راي الذي قدم عرضه سهرة السبت بمرونة و تحكم شديد في قيتارته رفقة العازفين الخمسة لفرقته المشهورة راينا راي , من إبهار الجمهور الحاضر بالمركب الرياضي "18 فبراير" من خلال أعماله الغنائية على غرار " طول الطايلة" و "ديري لاتاي" إلى جانب عديد ألبومات هذه الفرقة الأسطورية التي تنحدر من ولاية سيدي بلعباس .

و تابع الساهرون بفرحة أداء هذا العازف المبدع على آلة القيثار الذي اختتم بعرض متنوع بمشاركة موسيقي الديوان لولايات وهران و غرداية و هي جولة غنائية من تنشيط نوع موسيقي جديد استحدثه لطفي راينا راي " غوم غيتار" الذي نالت إعجاب الجمهور الحاضر المكون أساسا من الشباب.

"إن مرور لطفي راينا راي على منصة المهرجان بنوعه الموسيقي الجديد يؤكد موهبة هذا الموسيقي الذي قدم الكثير لموسيقى الراي و الموسيقى الجزائرية" , حسبما أكد شباب حضروا فعاليات السهرة الأولى من هذه التظاهرة الفنية التي أعطت إشارة افتتاحها السلطات المحلية بالولاية.

إقرأ أيضا:   بشار: لطفي راينا راي في السهرة الافتتاحية للمهرجان الوطني لموسيقى ورقص الديوان في طبعته أل 12 ...

كما جذبت فرقة "دندون نساء لالة خيرة" من ولاية غرداية اهتمام الجمهور خلال السهرة الأولى من المهرجان حيث أبدت الشابة معلمة لالة خيرة و اسمها الحقيقي بوشارب خيرة , موهبة حقيقية على آلة القومبري , و هي آلة وترية خاصة بموسيقى الديوان.

و قد استطاعت لالة خيرة و فرقتها الموسيقية من خلال مرورها على المسرح من استقطاب اهتمام الحاضرين الذين أشادوا مرارا بأداء هذه الفرقة التي أنشئت سنة 2007 بولاية غرداية.

و ينتظر مشاركة أربع (4) فرق خلال السهرة الثانية (الأحد) من فعاليات هذا الموعد الفني الذي سيتواصل إلى غاية 3 سبتمبر الجاري على غرار " أولاد أهل الطرح للديوان " (بشار) و "سيدي بلال " (غليزان) و "دندون" (غرداية) و "أهل الديوان" (معسكر).)

و ستختتم أيقونة فن الديوان النسوي الفنانة نورة قناوة و فرقتها الموسيقية فعاليات السهرة الثانية من المهرجان من خلال أعمالها الجديدة.

للإشارة , يترأس لجنة التحكيم لطبعة هذه السنة من المهرجان المعلم يوز يوسف , أحد أعمدة الموسيقى و رقص الديوان بالوطن .

آخر تعديل على الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2019 17:28
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مهرجان الديوان ببشار: العازف  لطفي راينا راي يبهر الجمهور
  أدرج يـوم : الأحد, 01 أيلول/سبتمبر 2019 15:38     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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