المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة: تتويج العرض المسرحي "الخيش والخياشة" بالجائزة الكبرى

مستغانم - توج العرض المسرحي "الخيش والخياشة" لجمعية نجدة شباب الباهية من ولاية وهران بالجائزة الكبرى "سي الجيلالي بن عبد الحليم" للمهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة الذي اختتمت فعالياته مساء يوم السبت.

وفازت هذه المسرحية وهي من إخراج "فارس عبد الكريم" وأداء فرقة "ملائكة الخشبة" بجائزة أحسن عرض متكامل من بين 12 عمل مسرحي شارك في فعاليات الطبعة 52 التي أقيمت على مدار خمسة أيام (بين 27 و31 أغسطس).

وعادت جائزة أحسن إخراج ل "فيصل بوناصر "عن عمل "تذكرة عودة إلى قرطبة" للجمعية الثقافية للمسرح أفاق الجنوب من ولاية الأغواط وجائزة أحسن نص للكاتب "الجيلالي العوفي" عن نص "المكتوب" لجمعية مصطفى كاتب من ولاية مستغانم.

ونالت الممثلة "ليلى بن عطية" من جمعية وجوه للمسرح والفنون الدرامية (ولاية البليدة) مناصفة مع الممثلة "عازب يسرا" من جمعية حركة مسرح القليعة (ولاية تيبازة) جائزة أحسن أداء نسائي.

كما ظفر الممثل "محمد بريك شاوش" من جمعية المنارة الثقافية قورصو (ولاية بومرداس) بجائزتي أحسن أداء رجالي وأحسن سينوغرافيا عن العمل المسرحي "براغيت" من إخراج "وليد عبد اللاهي".

إقرأ أيضا: المهرجان الوطني لمسرح الهواة: انطلاق مختلف الفعاليات المسرحية داخل وخارج المنافسة

وتم منح جائزة لجنة التحكيم التي حملت بداية من هذه الطبعة اسم الفنان الراحل "عمر البرناوي" إلى تعاونية ماشاهو افرحونان من ولاية تيزي وزو عن عرضها "سين-ني" وجمعية مناهل من ولاية بسكرة عن عرض "مولود".

وأقيم الحفل الختامي للتظاهرة بالمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" بحضور غفير لمحبي الفن الرابع ووجوه فنية ومسرحية بارزة على غرار محافظي المهرجان السابقين ومؤسسي هذه التظاهرة الثقافية المسرحية (1967-2019) التي تعتبر أقدم مهرجان في إفريقيا والعالم العربي.

وسيسدل الستار عن فعاليات هذه الطبعة غدا الأحد بولاية سعيدة بتنظيم يوم تكريمي للفنان والمسرحي الراحل مختار عثماني (1945-2018) سيتم خلاله تنظيم مائدة مستديرة حول مسيرة الفنان وإسهاماته في المسرح الجزائري فضلا عن تقديم ملخص عن أعماله وتكريم عائلته.

للإشارة، تم خلال هذا المهرجان عرض 22 عمل مسرحي من بينها 12 مسرحية داخل المنافسة وتنظيم ثلاث ورشات في فن التمثيل والسينوغرافيا بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وفي فن الكوريغرافيا فضلا عن عرض فيلمين وثائقيين عن "ولد عبد الرحمن كاكي" (1934-1995) و"بلمقدم عبد القادر" (1933-2010) للمخرج عبد اللطيف مراح.