أمطار رعدية على جنوب تمنراست وأدرار ابتداء من منتصف اليوم -

تنصيب السيد أونيسي خليفة مديرا عاما جديدا للأمن الوطني -

بدوي يمثل رئيس الدولة في القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في افريقيا -

ألعاب إفريقية-2019/كرة اليد(سيدات): فوز ثالث للمنتخب الجزائري وتأهل للدور ربع النهائي -

رئيس الدولة يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية لساو تومي و برانسيبي -

كرة الريشة/ألعاب إفريقية-2019 : ميدالية فضية للمنتخب الجزائري -

الألعاب الإفريقية-2019/ ترياتلون: الجزائر تحرز فضية سباق التتابع المختلط -

تسليم 656 مرفق تربوي جديد برسم الدخول المدرسي 2019-2020 -

حرائق الأمازون: إتفاق مجموعة السبع على مساعدة الدول المتضررة في أسرع وقت ممكن -

تيزي وزو: محتجون يطالبون بتحسين الإطار المعيشي -

التكوين المهني: ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية ومسايرة التكنولوجيات الحديثة -

كباش ورجال لكريم صياد في مهرجان الفيلم العربي بعمان -

الفريق أحمد قايد صالح يقوم بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران -

أفلام جزائرية قصيرة في منافسة مهرجان سينمائي بالمغرب -

قاضي التحقيق يأمر بتعيين 3 متصرفين إداريين لتسيير مجمعات حداد وطحكوت وكونيناف -

النعامة: جمع أكثر من 6.500 عقرب لإنتاج المصل المضاد للتسمم العقربي -

وهران: إحباط محاولة ترويج قرابة 10 ملايين دج من الأوراق النقدية المزورة -

دورة أمريكا المفتوحة للتنس: ادراج الجزائري يوسف ريجان مباشرة في الجدول النهائي -

الألعاب الإفريقية للدراجات / سباق ضد الساعة : الجزائر في الصف الرابع لدى الذكور والسادس لدى الإناث -