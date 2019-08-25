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أفلام جزائرية قصيرة في منافسة مهرجان سينمائي بالمغرب

  أدرج يـوم : الأحد, 25 آب/أغسطس 2019 17:58     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
أفلام جزائرية قصيرة في منافسة مهرجان سينمائي بالمغرب

الجزائر - ينافس الفيلمان الجزائريان القصيران "كوكوتا" لخالد بوناب و"الورقة البيضاء" لمحمد نجيب العمراوي في مهرجان السعيدية السينمائي الخامس "سينما بلا حدود" بمدينة السعيدية (شرق المغرب) الذي تعقد فعالياته من 26 إلى 31 أغسطس الجاري وفقا للمنظمين.

ويتطرق "كوكوتا" -المنتج في 2019- لقصة أعضاء فريق طبخ في فضائهم المغلق (المطبخ) يعيش كل منهم على فوران مشاكله الاجتماعية الخاصة غير أن ما يوحدهم في النهاية هو نجاح العمل الذي يجمعهم.

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ويروي من جهته "الورقة البيضاء" -الذي أنتج بدوره في 2018 وكان قد عرض بمهرجان وهران ال11 للفيلم العربي نفس العام- قصة روائي مبعثر بين رؤيته الخاصة للأدب والضغط المالي والاجتماعي الذي يدفعه للكتابة من أجل منافع تخص الناشر.

ويتضمن هذا المهرجان منافستين حيث ستتسابق سبعة أفلام روائية طويلة على جائزة "الجوهرة الزرقاء" وسبعة أخرى قصيرة ستتنافس بدورها على جائزة "البرتقال" حيث تمثل الأعمال المشاركة كل من الجزائر وتونس وتركيا ومصر بالإضافة إلى البلد المنظم المغرب.

كما ستعرف هذه التظاهرة تنظيم عدة محاضرات حول مواضيع مختلفة متعلقة بالصناعة السينمائية في المنطقة المغاربية والعالم.

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ويهدف مهرجان السعيدية "سينما بلا حدود" -الذي تأسس في 2015 وتنظمه الجمعية المغربية "الأمل للتعايش والتنمية"- إلى التعريف بآخر الأعمال السينمائية من البلدان المغاربية والعالم وفقا للقائمين عليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
أفلام جزائرية قصيرة في منافسة مهرجان سينمائي بالمغرب
  أدرج يـوم : الأحد, 25 آب/أغسطس 2019 17:58     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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