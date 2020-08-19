Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مهرجان الديوان ال12 من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر ببشار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آب/أغسطس 2019 11:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
مهرجان الديوان ال12 من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر ببشار أرشيف

الجزائر - تشارك أكثر من عشر فرق في موسيقى الديوان في الطبعة ال12 للمهرجان الوطني لموسيقى الديوان بمدينة بشار والتي ستعقد فعالياتها من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبل وفقا للمنظمين.

وسيحتضن هذا المهرجان -وهو التظاهرة الفنية الوحيدة لموسيقى الديوان- المركب الأولمبي "البورقة"( بمدينة بشار) حيث ستتنافس 12 فرقة بينها ثلاث جديدة قادمة من أدرار وتندوف والنعامة.

ومن بين الفرق المتنافسة "بانغا ناس الواحة" من ورقلة و"اولاد مجدوب" من مستغانم و"سيدي بلال" من غرداية بالإضافة إلى "أهل الديوان" من بشار.

وبالإضافة إلى الفرق المتنافسة سيكون الجمهور البشاري على موعد    مع عروض لفرق "راينا راي" و"نورا غناوا" و"تافركا" بالإضافة إلى "الشراعا".

وبرمج المنظمون تكريما للمعلم محمد بحاز (77 سنة)، أحد أعمدة الديوان الذي كان قد شارك في العديد من الدورات السابقة لهذه التظاهرة مع فرقة متشكلة من أبنائه. 

إقرأ أيضا: المرأة حاضرة في المهرجان الوطني لموسيقى الديوان ببشار

وعرف هذا المهرجان -الذي كان ينظم سابقا خلالشهر التراث (18 أبريل- 18 مايو)- تذبذبات كبيرة منذ2015 لما صار ينظم كل عامين بالتناوب مع طبعته الدولية بالجزائر العاصمة.

وتم إلغاء المهرجان الدولي لموسيقى الديوان هذا العام لتبقى مهرجان بشار الةحيد من توعه لموسيقى الديوان.

وقال محافظ المهرجان حمداني عماري لواج أن ميزانية هذه التظاهرة تقدر حاليا ب "5 ملايين دج" ما جعل التنظيم يقتصر على "أربعة أيام بدل ستة" مضيفا أن إيجار الوسائل التقنية (المسرح والصوت والإضاءة) يستهلك لوحده "ربع" هذه الميزانية.

ويدعو مرتادو المهرجان وبعض الملاحظين منذسنوات إلى نقله إلى إحدى الواحاتالسياحية لمنطقة الساورة وضبط تاريخ ليتزامن مع وفود أكبر للسياح

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 آب/أغسطس 2019 11:31
كلـمات مفتـاحيــة :
مهرجان الديوان ال12 من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر ببشار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آب/أغسطس 2019 11:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.20

وزير الداخلية يشرف على الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للمجاهد باليزي

19.08.20

الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يعود بنقطة من قسنطينة ومولودية الجزائر تحسم ''الداربي''…

19.08.20

دعوة إلى ضرورة التحلي ب "الوعي والمسؤولية" لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد

19.08.20

مهرجان الديوان ال12 من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر ببشار

19.08.20

سيدي بلعباس: اختتام فعاليات الطبعة الـ 11 للمهرجان الوطني لأغنية الراي

19.08.20

قسنطينة: عودة الفوج الأول من الحجيج لولايات شرق البلاد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.08.19

مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة "من الأولويات الملحة للعدالة"

19.08.19

سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية تطلب التفسيرات من المتعامل أوريدو بسبب الاختلالات…

19.08.19

الالعاب العسكرية الدولية بروسيا: المنتخب الوطني العسكري يعود الى ارض الوطن

19.08.19

رئيس الدولة يجدد الدعوة إلى الدفع بمسار الحوار لتحقيق غاياته في "الآجال القريبة"

19.08.19

حظيرة السيارات :ارتفاع طفيف في السيارات المرقمة أو التي أعيد ترقيمها خلال السداسي الأول…

19.08.19

رسالة السيد رئيس الدولة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد 20 أوت