Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فنان الأندلسي إبراهيم حاج قاسم والجوق الجهوي لمدينة تلمسان في سهرة تراثية تلمسانية بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 18 آب/أغسطس 2019 11:07     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
فنان الأندلسي إبراهيم حاج قاسم والجوق الجهوي لمدينة تلمسان في سهرة تراثية تلمسانية بالجزائر العاصمة

الجزائر - أحيا فنان الأندلسي إبراهيم حاج قاسم رفقة الجوق الجهوي لمدينة تلمسان سهرة أمس السبت بأوبرا الجزائر "بوعلام بسايح" بالجزائر العاصمة حفلا فنيا متنوعا أمتع خلاله الجمهور الحاضر بتشكيلة رائعة من التراث الأندلسي لمدرسة تلمسان.

وعلى مدار ساعة ونصف من الزمن قدم هذا الفنان المبدع رفقة جوقه المرافق باقة متنوعة العناوين والطبوع وخصوصا في النوبة والغناء الصوفي على غرار "نوبة المزموم" بالإضافة إلى وصلات في الحوزي وقصائد في العروبي قبل أن يختتم حفله بعدد من المدائح الدينية التي تشتهر بها زوايا منطقة تلمسان.

واستطاع حاج قاسم بحضوره فوق الخشبة وصوته الجميل أن يرحل بالجمهور إلى حاضرة الفن الغرناطي ويمتعهم بتراثها الأندلسي الساحر وزخمها الموسيقي الكبير وخصوصا من خلال العديد من الأغاني المعروفة ك "حنينة" و"يا حبيب القلب" التي صفق لها المستمعون كثيرا.

وتعود المسيرة الفنية لحاج قاسم -وهو من مواليد تلمسان عام 1969- لأكثر من ثلاثين عاما حيث بدأ هذا الفن وعمره تسع سنوات لينضم بعدها في الثمانينيات وإلى غاية بداية التسعينيات للجمعيتين الأندلسيتين التلمسانيتين "غرناطة" والقرطبية" قبل أن يؤسس في 1990 أوركسترا خاص به.

وفي عام 2004 انتقل هذا الفنان -الذي يجيد العزف على العديد من الآلات الموسيقية كالغيتار والبانجو والعود وكذا الرباب والكمان- للعيش بباريس (فرنسا) وهو يعلم حاليا أصول الفن الأندلسي بمدينة ليل (شمال) ضمن جمعية فنية تسمى "المقام".

وعمل حاج قاسم على مر تاريخه الفني إلى جانب عدد من كبار شيوخ الفن الأندلسي بتلمسان والجزائر ككل على غرار الحاج محمد الطاهر فرغاني والشيخ احمد سري والحاج محمد الغافور بالإضافة إلى العديد من أساتذة هذا الفن بالمغرب وتونس وفي رصيده حاليا أكثر من عشرة ألبومات.

ويتكون من جهته الجوق الجهوي لتلمسان -الذي رافق حاج قاسم في العديد من المهرجانات وتظاهرات الفن الأندلسي- من مجموعة من الموسيقيين الموهوبين من خريجي أهم الجمعيات الأندلسية ب "عاصمة الزيانيين" ك "أوتار تلمسان" و"رياض الأندلس" وهذا بقيادة المايسترو المتألق ياسين حماس.

وتأسس هذا الجوق في 2006 بمبادرة من وزارة الثقافة آنذاك وهذا بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي الأندلسي التلمساني وفي رصيده حاليا عدة ألبومات بينها "نوبة ذيل" (2008) و"نوبة زيدان" (2014).

آخر تعديل على الأحد, 18 آب/أغسطس 2019 11:41
كلـمات مفتـاحيــة :
فنان الأندلسي إبراهيم حاج قاسم والجوق الجهوي لمدينة تلمسان في سهرة تراثية تلمسانية بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 18 آب/أغسطس 2019 11:07     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.18

الألعاب الافريقية 2019 / الرماية: الاتحادية الجزائرية تطمح للفوز بست ميداليات منها واحدة…

19.08.18

فنان الأندلسي إبراهيم حاج قاسم والجوق الجهوي لمدينة تلمسان في سهرة تراثية تلمسانية…

19.08.18

"143 شارع الصحراء" للمخرج الجزائري حسان فرحاني يحصد جائزتين في مهرجان لوكارنو الدولي ال72

19.08.18

الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والهدافون

19.08.18

الجلفة: مئات من المواطنين ينظمون مسيرة سلمية للمطالبة ببعث مشروع مركز مكافحة مرض السرطان

19.08.18

قسنطينة: هلاك شخص وجرح أربعة آخرين في حادث مرور ببلدية بن باديس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.08.13

وزير الداخلية يعلن عن "مهام جديدة" لسلك الشرطة

19.08.14

طاقات متجددة: إتفاقيات لانجاز 9 محطات لإنتاج الكهرباء بالجنوب الكبير

19.08.15

اقتراح تعيين متصرفين لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية

19.08.13

وهران: تنصيب سليم ايلاس مديرا عاما لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021

19.08.14

أولمبياد الشباب-2022: شروع 61 رياضيا جزائريا في تربص تحضيري ببودابست

19.08.15

نفوق شبلين صغيرين بحديقة التجارب الحامة بالعاصمة بعد إصابتهما بمرض "بارفوفيروس" الخطير