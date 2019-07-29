سيلا 2019: إطلاق مسابقة أفضل ملصقة

الجزائر- أطلقت محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب مسابقة وطنية ل"أفضل ملصقة" خاصة بالطبعة ال24 للصالون (سيلا 2019) المزمع عقدها من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر المقبل وفقا بيان للمحافظة .

والمسابقة مفتوحة لكافة المصممين الجزائريين القاطنين بالجزائر وطلبة مدارس الفنون الجميلة حيث يمكن الاطلاع على قانونها وشروطها عبر الموقع الالكتروني للصالون www.sila.dz

ويتم إرسال المشاريع في أجل لا يتعدى تاريخ 31 أغسطس المقبل عن طريق البريد العادي أو العنوان الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. فيما سيعلن عن اسم الفائز -الدي ستمنح له جائزة بقيمة 150.000 دج-يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتعد مسابقة "أفضل ملصقة" الأولى من نوعها في تاريخ الصالون الذي سيتضمن مواضيع خاصة بالكتاب والأدب والتاريخ.