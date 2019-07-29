Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سيلا 2019: إطلاق مسابقة أفضل ملصقة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 تموز/يوليو 2019 19:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات
سيلا 2019: إطلاق مسابقة أفضل ملصقة

الجزائر- أطلقت محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب مسابقة وطنية ل"أفضل ملصقة" خاصة بالطبعة ال24 للصالون (سيلا 2019) المزمع عقدها من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر المقبل وفقا بيان للمحافظة.

والمسابقة مفتوحة لكافة المصممين الجزائريين القاطنين بالجزائر وطلبة مدارس الفنون الجميلة حيث يمكن الاطلاع على قانونها وشروطها عبر الموقع الالكتروني للصالون www.sila.dz

ويتم إرسال المشاريع في أجل لا يتعدى تاريخ 31 أغسطس المقبل عن طريق البريد العادي أو العنوان الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. فيما سيعلن عن اسم الفائز -الدي ستمنح له جائزة بقيمة 150.000 دج-يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتعد مسابقة "أفضل ملصقة" الأولى من نوعها في تاريخ الصالون الذي سيتضمن مواضيع خاصة بالكتاب والأدب والتاريخ.

كلـمات مفتـاحيــة :
سيلا 2019: إطلاق مسابقة أفضل ملصقة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 تموز/يوليو 2019 19:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.07.31

العثور على خمسة أشخاص متوفين في شقة بالشراقة

19.07.31

المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران: تكوين أزيد من 480 فلاحا في تربية…

19.07.31

حجز ازيد من 3 مليون اورو كانت موجهة للتهريب خلال سبعة اشهر من سنة 2019 

19.07.31

ألعاب إفريقية 2019 / دراجات: المنتخب الجزائري يجري تحضيراته بإسبانيا

19.07.31

فيضانات: شحنة من المساعدات الانسانية للمتضررين الماليين بالمنطقة الحدودية لبرج باجي مختار

19.07.31

الاذاعة والتلفزيون يحصلان على عدة جوائز في مهرجان الاذاعة والتلفزيون العربي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.07.30

وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي متواجدة بالجزائر

19.07.29

رئيس الدولة يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا

19.07.29

تيزي وزو: الحرائق الناشبة على طول الشريط الساحلي إرادية

19.07.29

جلاب يشدد على التعجيل في  مواصلة عمليات الرقمنة الالكترونية لقطاع التجارة

19.07.30

قايد صالح يعرب عن تمنياته في أن يكلل الحوار بالنجاح "بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة"

19.07.30

رقابة تجارية: ارتفاع رقم الأعمال المخفي ب 206% خلال السداسي الأول من 2019