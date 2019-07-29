أركسترا "شباب الجزائر" ترحل بالعائلات الجيجلية عبر الزمن والتاريخ

جيجل- استمتعت ليلة الأحد إلى الاثنين العائلات الجيجلية بوصلات موسيقية عالمية قدمتها فرقة أركسترا "شباب الجزائر،بقيادة المايسترو سليم دادا بدار الثقافة عمر أوصديق .

وسافرت السهرة الموسيقية بالحضور عبر مختلف العصور و الأزمنة التاريخية ورحلت بهم عبر مختلف القارات في جولة استحضرتها الفرقة المكونة من 50 عازفا

وعازفة، بتأديتها لأهم الوصلات العالمية التي أداها عمالقة الكلاسيك والباروك أمثال أنطونيو فيفالدي أو الراهب الأحمر وجون سباستيان باخ وبوكيريني .

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و كانت البداية بمقطوعة للعالمي سباستيان باخ بعنوان "آير" وهي المقطوعة التي أبدع في تأديتها شباب الأوركسترا وهي إحدى أهم المقطوعات شهرة في موسيقى الباروك لما تتميز به من مشاعر مفعمة ومختلفة تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

وبعد باخ استحضر سليم دادا وفرقته لويجي بوكيريني في رقصة فرنسية قديمة أعادت للأذهان صورة الأوركسترا القديمة التي كان يشاهدها الجمهور على شاشات التلفزيون بالأبيض والأسود.