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الشلف: مشاركة 9 متاحف في النسخة الثالثة لتظاهرة "صيفيات المتاحف"

  أدرج يـوم : الأحد, 28 تموز/يوليو 2019 18:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
الشلف: مشاركة 9 متاحف في النسخة الثالثة لتظاهرة &quot;صيفيات المتاحف&quot;

الشلف - يشارك بفعاليات النسخة الثالثة لصيفيات المتاحف التي تفتتح مساء اليوم الأحد بتنس (55 كم عن مركز الولاية) زهاء 9 متاحف من مختلف جهات الوطن, حسبما علم من مديرية الثقافة.

وأوضحت المديرة المحلية للقطاع, فاطمة بكارة  لوأج, أن تظاهرة صيفيات المتاحف لهذه السنة تشهد مشاركة 9 متاحف من مختلف مناطق الوطن, حيث ينتظر أن يستقطب هذا النشاط الجمهور المتوافد على شواطئ مدينة تنس الساحلية.

وينتظر أن تنطلق هذه التظاهرة التي جاءت تحت شعار " متاحفنا ... هويتنا" بداية من مساء اليوم في حدود السابعة على مستوى الشاطئ المركزي بتنس وهذا من خلال إقامة معارض تاريخية وأثرية وكذا تقديم ورشات بيداغوجية للأعمال التقنية الخاصة بكل متحف.

ويتضمن برنامج اليوم الأول ورشتين بيداغوجيتين لمتحفي الشلف وسطيف بالإضافة إلى عرض أشرطة فيديو حول أهم المقتنيات واللقى الأثرية الموجودة بهما, وكذا تنشيط ألعاب فكرية على أن تختتم السهرة بعرض موسيقي لفرقة "الزرنة - سيدي معمر".

كما ستشهد التظاهرة في اليومين المواليين إقامة معارض وورشات بيداغوجية ( حول الحفريات والفسيفساء) ومسابقات لفائدة المصطافين من تنشيط كل من المتحف العمومي الوطني المنيعة, المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي تلمسان, المتحف العمومي الوطني الباردو, الديوان الوطني للحظيرة الثقافية الطاسيلي نازجر, المتحف العمومي الوطني سيرتا قسنطينة, المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ  تلمسان, المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية قصر أحمد باي  قسنطينة.

وتتواصل فعاليات تظاهرة "صيفيات المتاحف" إلى غاية نهاية الشهر الجاري اذ يرتقب أن تزور بعض الورشات والمعارض المتنقلة عددا من المخيّمات الصيفية المحاذية لإقليم مدينة تنس.

الجدير بالذكر أن الطبعتين السابقتين لتظاهرة صيفيات المتاحف شهدت إقبالا واسعا من قبل الوافدين على مدينة تنس الساحلية, حيث تسعى مصالح الثقافة من خلال هذه المحطة إلى ترسيخ ثقافة المتاحف لدى الجمهور المحلي سيما في ظل المؤهلات التي تحوز عليها الولاية, سواء من خلال المتاحف (تتوفر على 3 متاحف) أو المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية.

آخر تعديل على الأحد, 28 تموز/يوليو 2019 18:42
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الشلف: مشاركة 9 متاحف في النسخة الثالثة لتظاهرة "صيفيات المتاحف"
  أدرج يـوم : الأحد, 28 تموز/يوليو 2019 18:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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