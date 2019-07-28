Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: افتتاح معرض للفنون التشكيلية للفنان طالب محمود

  أدرج يـوم : الأحد, 28 تموز/يوليو 2019 10:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات

وهران - أفتتح مساء يوم السبت بإقامة "جيرانيوم"  بوهران معرض للفنان التشكيلي طالب محمود تحت عنوان " لنلون الجزائر محبة وأمنا " وذلك بحضور فنانين تشكيليين محليين وعدد من محبي الفن التشكيلي.

ويتضمن هذا المعرض الذي يدوم شهرين كاملين 64 لوحة من الحجمين الكبير والمتوسط أنجز معظمها سنتي 2018 و 2019 و كذا 12 جدارية طول البعض منها حوالي 5 امتار زينت جدران فضاء العرض المتشكل من طابقين.

واعتمد الفنان طالب محمود في إنجاز لوحاته على استعمال المادة الصمغية "الرزين" و تقنية مزج النحت و الحرف العربي و الألوان الزيتية وهي تقنية خاصة بهذا الفنان التشكيلي الذي يستخدم كثيرا الرموز و الآيات القرآنية في أعماله.

وقد رسم على عدد من اللوحات آيات قرآنية بتقنية "الخط البارز" تثير بجمالها الانتباه كتلك التي كتب عليها "و ما ارسلناك إلا رحمة للعاملين".

ويستوقف الزائر لهذا المعرض لوحة من الحجم الكبير بعنوان " لنلون الجزائر محبة و أمنا" طولها حوالي 5 متر وعرضها أزيد من 2 متر مزج الفنان فيها الخط العربي و الفن التشكيلي و النحت و تظهر أشكال متداخلة تدعو إلى "الحفاظ على الجزائر و زرع المحبة و السلام"، حسبما ذكره الفنان لواج.

للإشارة فإن الفنان طالب محمود البالغ من العمر 59 سنة يمارس الفن التشكيلي منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي وشارك في العديد من المعارض الفردية و الجماعية في الجزائر و العالم العربي و إفريقيا.

كما أنجز العديد من الجداريات لهيئات مختلفة على غرار شركة سوناطراك والمطار الدولي "هواري بومدين" بالعاصمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: افتتاح معرض للفنون التشكيلية للفنان طالب محمود
  أدرج يـوم : الأحد, 28 تموز/يوليو 2019 10:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.07.28

الحوار هو الوسيلة الوحيدة لضمان الخروج من الأزمة (عبد العزيز بلعيد)

19.07.28

وزارة التربية: الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية يومي الاثنين…

19.07.28

تلمسان: اكتشاف موقع أثري ببلدية بني سنوس يعود للحضارة الإيبيرية المغربية

19.07.28

بطولة العرب للأندية لكرة القدم: برنامج المقابلات

19.07.28

وهران: افتتاح معرض للفنون التشكيلية للفنان طالب محمود

19.07.28

تخرج الدفعة ال7 من المتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.07.22

ترتيب الفيفا لشهر يوليو: نحو ارتقاء الجزائر إلى المرتبة الـ 40 عالميا

19.07.23

كاس العالم  2022(تصفيات منطقة افريقيا) : سحب القرعة يوم 29 يوليو بالقاهرة

19.07.25

رئيس الدولة يستقبل فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل

19.07.24

 الرئاسيات المقبلة ستشكل بداية مسار "تجديد مؤسساتي و سياسي"

19.07.24

حوار مع السيّد الأمين العام لرئاسة الجمهورية

19.07.23

كأس افريقيا للأمم 2019 : بونجاح وبلايلي يكرمان في وهران بعد فوزهما مع ''الخضر'' باللقب…