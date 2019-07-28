وهران: افتتاح معرض للفنون التشكيلية للفنان طالب محمود

ويتضمن هذا المعرض الذي يدوم شهرين كاملين 64 لوحة من الحجمين الكبير والمتوسط أنجز معظمها سنتي 2018 و 2019 و كذا 12 جدارية طول البعض منها حوالي 5 امتار زينت جدران فضاء العرض المتشكل من طابقين.
واعتمد الفنان طالب محمود في إنجاز لوحاته على استعمال المادة الصمغية "الرزين" و تقنية مزج النحت و الحرف العربي و الألوان الزيتية وهي تقنية خاصة بهذا الفنان التشكيلي الذي يستخدم كثيرا الرموز و الآيات القرآنية في أعماله.
وقد رسم على عدد من اللوحات آيات قرآنية بتقنية "الخط البارز" تثير بجمالها الانتباه كتلك التي كتب عليها "و ما ارسلناك إلا رحمة للعاملين".
ويستوقف الزائر لهذا المعرض لوحة من الحجم الكبير بعنوان " لنلون الجزائر محبة و أمنا" طولها حوالي 5 متر وعرضها أزيد من 2 متر مزج الفنان فيها الخط العربي و الفن التشكيلي و النحت و تظهر أشكال متداخلة تدعو إلى "الحفاظ على الجزائر و زرع المحبة و السلام"، حسبما ذكره الفنان لواج.
للإشارة فإن الفنان طالب محمود البالغ من العمر 59 سنة يمارس الفن التشكيلي منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي وشارك في العديد من المعارض الفردية و الجماعية في الجزائر و العالم العربي و إفريقيا.
كما أنجز العديد من الجداريات لهيئات مختلفة على غرار شركة سوناطراك والمطار الدولي "هواري بومدين" بالعاصمة.