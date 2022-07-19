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الطبعة الـ41 لمهرجان تيمقاد الدولي - باتنة: حفل الافتتاح في سهرة السبت المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 تموز/يوليو 2019 13:15     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرات
الطبعة الـ41 لمهرجان تيمقاد الدولي - باتنة: حفل الافتتاح في سهرة السبت المقبل

باتنة - ستفتتح فعاليات مهرجان تيمقاد الدولي في طبعته ال 41 لهذه السنة بداية من سهرة السبت المقبل حسب ما كشفت عنه اليوم الأحد محافظة هذه التظاهرة .

وسيحيي سهرات المهرجان على مدار 5 ليالي 20 فنانا منهم الشابة يمينة وماسينيسا والشاب عباس وايثران وموك سايب وكذا ريمكا (فرنسا) إلى جانب عديد من الفرق الفلكلورية والعصرية حسب ما أوضحه نفس المصدر.

وستتميز سهرة الافتتاح بعرض كوريغرافي مسرحي بعنوان "همسات أجيال" إلى جانب مقاطع موسيقية لفرقة المعهد الجهوي للتكوين في الموسيقى لباتنة وعروض فلكلورية (ديوان وشاوي وركروكي) حسب ما ذكرته محافظة المهرجان.

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وأوضح ذات المصدر مهرجان تيمقاد هو أيضا الاهتمام بالمعطيات الفنية المحلية حيث نظمت المحافظة بداية شهر يوليو الجاري حفلين بدون انقطاع بالمركب الرياضي والثقافي بحي كشيدة وكذا بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بمشاركة 40 فنانا وفقا لذات المصدر.

يذكر أن مهرجان تيمقاد الدولي الذي ينظم داخل نسخة للمسرح الروماني أنجزت بغرض حماية المعلم العتيق الذي يجاوره بمدينة تيمقاد أجريت بعض التجديدات في تنظيمه منذ الطبعة ال 40 حيث أصبح بمحافظة جديدة التي ارتأت الإبقاء على تقاليده في الشكل وتغييرها في المضمون.

آخر تعديل على الإثنين, 22 تموز/يوليو 2019 13:18
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الطبعة الـ41 لمهرجان تيمقاد الدولي - باتنة: حفل الافتتاح في سهرة السبت المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 تموز/يوليو 2019 13:15     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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